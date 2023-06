Tamat Minggu Depan, Episode Terakhir Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc Berdurasi Lebih Panjang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Episode Terakhir Berdurasi 70 Menit

Jadwal Tayang Episode Terakhir Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 3

Sinopsis Demon Slayer Season 3

Jakarta: Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc akan tamat minggu depan. Episode terakhir, yakni episode 11 akan berdurasi lebih panjang.Episode 11 ini akan menjadi pertarungan pamungkas Kamado Tanjiro bersama Hashira Cinta, Mitsuri Kanroji melawan iblis bulan atas atau upper moon tingkat 4, Hantengu. Pada episode 10 yang tayang pada Senin, 12 Juni 2023. Kanroji mengeluarkan semua kemampuannya melawan Hantengu hingga tanda pembunuh iblisnya keluar.Sementara itu, Tanjiro bersama Nezuko dan Genya mengejar tubuh utama Hatengu yang melarikan diri dengan berlindung pada kayu naga. Tanjiro memanfaatkan kemampuan penciuman untuk mengejar Hatengu.Setelah terkejar Genya menggigit kayu tersebut agar patah. Tanjiro dan Nezuko pun bekerja sama untuk membela kayu yang melindungi Hatengu.Nezuko mengeluarkan mantra darah ibis dan Tanjiro menggunakan teknik pernapasan Hinokami Kagura (Tarian Dewa Api) dan berhasil menebas kayu tersebut. Namun, lagi-lagi Hatengu yang berbadan kecil itu berhasil melarikan diri.Setelah penayangan episode 10 media sosial resmi Demon Slayer mengumumkan episode terakhir Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 3 akan berdurasi 70 menit. Episode terakhir ini berjudul A Connected Bond: Daybreak and First Light.Episode terakhir Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba babak desa penempa pedang ini akan tayang pada 18 Juni 2023. Di Indonesia sendiri episode terakhir season 3 ini tayang pada Senin, 19 Juni 2023.Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc bercerita tentang perjalanan Tanjiro ke Desa Penempa Pedang untuk mengganti pedangnya karena Hotaru Haganezuka lelah memperbaikinya terus menerus. Dia kemudian bertemu dengan Hashira Cinta, Mitsuri Kanroji di salah satu sumber air panas desa.Mitsuri kemudian memberitahukan bahwa ada senjata rahasia yang tersembunyi di desa dan dapat membuat orang menjadi lebih kuat. Setelah itu, Tanjiro bertemu dengan Muichiro Tokito yang tengah berdebat dengan seorang anak bernama Kotetsu.Muichiro kala itu meminta kunci untuk mengaktifkan boneka yang dijuluki Yoriichi Tipe Nol untuk digunakan melatih pendekar pedang. Pasalnya, boneka itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia.Kotetsu pun menawarkan untuk mengajari Tanjiro cara bertarung yang lebih baik menggunakan boneka tersebut. Setelah banyak berlatih, Tanjiro secara tak sengaja memotong kepala boneka itu dan memperlihatkan pedang berusia 300 tahun. Dari sini perjalanan Tanjiro mendapatkan pedang terkuat dan melawan iblis peringkat atas pun dimulai.Musim pertama Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba yang diproduksi Ufotable ini tayang perdana pada tahun 2019 dan diikuti oleh Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train pada tahun 2020.Selanjutnya arc Mugen Train versi siaran TV tayang perdana pada Oktober 2021. Lalu Entertainment District Arc tayang mulai Desember 2021 hingga Februari 2022.