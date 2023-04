Rei Takahashi Ternyata Ngebet Jadi Seiyu Karakter Lain di Anime Oshi no Ko, Siapa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Peringkat Pertama di MAL

(RUL)

Jakarta: Seiyu atau pengisi suara karakter Ai Hoshino di anime Oshi no Ko , Rie Takahashi bercerita bahwa ia awalnya mengincar peran lain di anime tersebut. Ia ingin menjadi pengisi suara karakter Akane Kurokawa.Hal tersebut diungkap Rie dalam wawancara bersama Anime Trending. Rie menyampaikan bahwa ia mengirimkan dua rekaman untuk dua karakter, yakni Ai dan Akane.Namun, ia mempunyai kekaguman terhadap karakter Akane yang merupakan seorang aktor bertalenta. Karena itu ia ingin menjadi pengisi suara Akane.“Sebenarnya, karena saya bekerja sebagai pengisi suara, saya memiliki kekaguman terhadap Akane-chan, yang merupakan seorang aktor (live-action). Jadi saya agak ingin memainkan peran Akane-chan dan mencoba berakting, tapi saya tidak berhasil melewati babak audisi pertama pada akhirnya,” kata Rie dikutip dari Anime Trending, Selasa, 18 April 2023.(Karakter Akane Kurokawa di anime Oshi no Ko foto: MAL)Meski begitu pada akhirnya ia berhasil lanjut ke babak audisi kedua sebagai pengisi suara Ai. Keinginannya untuk menjadi di serial anime yang diadaptasi dari manga karya Aka Akasaka dan diilustrasikan oleh Mengo Yokoyari ini.“Harapan saya adalah menjadi bagian dari Oshi no Ko. Saya akan senang menjadi salah satu karakter yang hidup di dunia Oshi no Ko,” jelasnya.“Jadi, aku sangat bersyukur bisa lolos ke babak kedua audisi suara Ai-chan. Karena saya terpilih untuk putaran kedua, saya mendukung Ai-chan. Saya mendapatkan peran itu dengan semua yang saya miliki,” lanjutnya.Episode perdana anime Oshi no Ko berhasil menghebohkan jagat media sosial. Bahkan, anime ini berhasil menempati peringkat pertama di MyAnimeList (MAL).Oshi no Ko bercerita seorang dokter kandungan bernama Gorou Amemiya yang merupakan penggemar dari seorang idol bernama Ai Hoshino. Lalu, pada suatu hari idolanya tersebut tiba-tiba mendatanginya meminta bantuan untuk melahirkan secara diam-diam. Sebab, selama ini Ai sudah menyembunyikan kehamilannya.Namun, belum sempat membantu Ai melahirkan Gorou diserang sosok misterius dan meninggal. Hingga akhirnya, Ai pun melahirkan anak kembar satu laki-laki dan satu perempuan.Gorou yang sudah meninggal kemudian kemudian bereinkarnasi menjadi anak Ai yang laki-laki. Anak tersebut diberi nama Aquamarine Hoshino. Aqua pun diceritakan memiliki memori saat masih hidup dalam bentuk Gorou.Beberapa tahun setelah melahirkan Ai mengalami nasib buruk. Ia dibunuh oleh penggemar yang memiliki obsesi terhadapnya. Pembunuh itu pun mengakhiri nyawanya sendiri setelah menghabiskan nyawa idolanya sendiri. Aqua yang melihat kejadian tersebut pun bertekad untuk mencari pembunuh ibunya.Anime Oshi no Ko tayang setiap minggunya pada hari Rabu dan dapat disaksikan di platform streaming seperti Netflix dan Vidio.