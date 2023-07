Gak Nyangka! 5 Aktor Ini Ternyata Anggota Grup K-Pop

Berikut adalah lima aktor yang ternyata anggota grup K-Pop.

1. Cha Eun-woo

2. Doh Kyung-soo

3. Lee Jun-ho

4. Ok Taec-yeon

5. Park Jin-young

Ada beberapa anggota grup K-Pop yang merintis karier sebagai seorag aktor. Banyak penonton yang tidak menyadari bahwa mereka sepenuhnya seorang aktor.Ketika para anggota grup K-Pop menjadi peserta pelatihan, mereka tidak hanya diajarkan cara menyanyi dan menari yang baik, tetapi juga ada yang mengikuti kelas akting. Tidak heran jika ada beberapa anggota grup K-Pop yang sukses menjadi aktor.Cha Eun-woo merupakan anggoya dari grup Astro. Eun-woo mulai dikenal atas perannya dalam serial drama Gangnam Beauty (2018) dan True Beauty (2020).Tidak ada yang mengira bahwa Eun-woo adalah anggota salah satu grup K-Pop. Penampilannya memang terlihat seperti seorang aktor dan model.Doh Kyung-soo atau lebih dikenal D.O merupakan anggota dari grup EXO. Namun ketika ia berkarier sebagai aktor, jarang ada penonton yang menyadari bahwa ia adalah seorang anggota grup K-Pop.D.O banyak membintangi film layar lebar, seperti My Annoying Brother (2016), Unforgettable (2016), Swing Kids (2018), Along With the Gods: The Two Worlds (2017), dan Along with the Gods: The Last 49 Days (2018). Ia juga kerap membintangi serial drama, seperti 100 Days My Prince (2018) dan Bad Prosecutor (2022).Setelah perannya dalam serial drama King The Land (2023), banyak yang baru mengetahui bahwa Lee Jun-ho merupakan anggota grup K-Pop. Ia berasal dari grup yang berada dinaungan JYP Entertainment, yakni 2PM.Lee Jun-ho memang kerap membintangi beberapa serial drama, seperti The Red Sleeve (2021), Confession (2019), Wok of Love (2018), dan Rain or Shine (2017).Siapa sangka bahwa Bos Babel dalam serial drama Vincenzo (2021) merupakan anggota grup K-Pop. Taec-yeon merupakan anggota dari grup 2PM, sama seperti Lee Jun-ho.Sebelumnya, Taec-yeon juga kerap membintangi beberapa serial drama, seperti Let's Fight Ghost (2016), Blind (2022), Secret Royal Inspector & Joy (2021), Save Me (2017), dan Dream High (2011).Jin-young merupakan anggota dari grup K-Pop GOT7 dan masuk ke dalam grup duo JJ Project. Selain menjadi penyanyi, Jin-young juga berkarier dalam dunia akting.Jin-young kerap membintangi serial drama, seperti Yumi's Cells (2021), The Devil Judge (2021), He is Psychometric (2019), Reborn Rich (2022), dan Dream High 2 (2012).