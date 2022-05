Tayang Hari Ini, Plot Doctor Strange in the Multiverse of Madness Lebih Kompleks

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pemain utama film Doctor Strange in the Multiverse of Madness mengatakan sekuel ini memberikan pengembangan cerita pada karakter-karakter yang sebelumnya sudah akrab ditemui di konten-konten Marvel Cinematic Universe ( MCU ). Film ini tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis, 5 Mei 2022."Saya kini melihat karakter Doctor Strange sangat menarik dan 'kebingungan'. Namun, di film ini dia akan menemukan sisi humanis, kekurangan, dan kekuatan dirinya di tengah segala ilmu sihir ini," kata Benedict Cumberbatch, pemeran Doctor Strange, dilansir dari Antara, Kamis, 5 Mei 2022.Ia menyebutkan Doctor Strange lebih kooperatif dalam sekuel ini. "Dan itu didukung dengan sifatnya yang mudah belajar dan fleksibel. Kedua sifat itu membuatnya ikut bertumbuh di perjalanan ini," lanjut dia.Baca: 4 Film dan Series yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Doctor Strange 2 Benedict Cumberbatch melanjutkan, ia menyukai ide dan struktur naratif dari multisemesta (multiverse) dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Menurutnya, multisemesta tidak terlalu jauh dengan kehidupan sehari-hari manusia."Kita memainkan banyak peran di kehidupan, memungkinkan kita melihat versi dan pilihan yang berbeda dari kita sebenarnya. Rasanya itu seperti self-therapy untuk saya dan karakter saya," tutur Benedict Cumberbatch.Sependapat, pemeran Wanda Maximoff atau Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, mengatakan dirinya memiliki pendekatan yang berbeda untuk karakternya sejak serial pertama Marvel Studios, WandaVision (2021). Padahal ia sudah muncul di setidaknya lima film MCU sejak Captain America: The Winter Soldier (2014)."Setelah WandaVision, pendekatan saya berbeda, lebih ke storytelling yang tulus, fokus kepada rasa kehilangan dan duka yang sudah dialami Wanda. Lewat WandaVision, saya bisa membawakan Wanda menjadi wanita yang mencoba menerima diri dan takdirnya," kata Elizabeth Olsen.Baca: Benedict Cumberbatch Bela Aksi Doctor Strange di Spider-Man: No Way Home Ia mengaku lebih percaya diri memerankan Wanda Maximoff. Elizabeth Olsen berharap sekuel kedua Doctor Strange ini bisa membawa penonton ke pengembangan karakter Wanda yang lebih dalam."Semoga dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness bisa menjadi kelanjutan perjalanannya selama ini dan tiba di momen ini," harap dia.Setelah Doctor Strange mengucapkan mantra terlarang yang membuka pintu ke multiverse, keseimbangan semesta berada dalam kekacauan. Mahluk dari dimensi lain mulai datang termasuk versi lain dari dirinya yang menjadi ancaman terbesar.Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg, serta Rachel McAdams. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi. Kevin Feige didapuk sebagai produser.