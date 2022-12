Siapa yang Bakal Mati di Guardian of the Galaxy 3?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Trailer terbaru Guardian of the Galaxy 3 telah dirilis dengan latar belakang waktu setelah mereka mengalahkan Thanos. Musuh baru yang tidak diketahui, dan mungkin akhir dari petualangan geng luar angkasa ini.Sebuah rumor baru-baru ini muncul mengenai film tersebut akan menampilkan banyak kematian. Bahkan dikatakan bahwa beberapa adegan kematian sengaja difilmkan untuk menghindari kebocoran cerita.Sebagian besar penggemar berpikir Rocket Raccoon akan menjadi orang yang mati dalam film tersebut, tetapi itu mungkin merupakan pengalih perhatian karena James Gunn tampaknya bukan tipe yang melakukan hal yang sudah jelas.Selain itu, Dave Bautista telah memperjelas bahwa kontraknya dengan Marvel selesai setelah Guardians of the Galaxy 3, jadi mungkin Drax akan mati. Selain Dave, Zoe Saldana mengatakan hal yang sama, jadi Gamora berada diambang kematian.Film ini juga merupakan film terakhir James Gunn di Marvel. Mungkin seluruh pemeran mati kecuali Rocket Raccoon dan Groot yang kemudian menjadi bagian dari tim Guardians of the Galaxy yang baru.Trailer tersebut juga menampilkan Will Poulter sebagai Adam Warlock dengan anggota tim Guardians of the Galaxy 2008 dalam komik yang menginspirasi Gunn. Jadi mungkin Adam Warlock menjadi pemimpin baru tim baru. Musuh yang tidak diketahui bisa jadi Warlock atau Evolusi Tinggi Chukwudi Iwuji, atau keduanya.