Trailer Resmi Avatar 2 Rilis, Tayang 16 Desember 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Disney merilis trailer Avatar 2 yang dijadwalkan tayang 16 Desember 2022. Dok: Disney

Syuting Avatar 2 dan Avatar 3 Bersamaan

(SYN)

Jakarta: Rumah produksi 20th Century Studios akhirnya meliris cuplikan resmi film Avatar 2 . Setelah 13 tahun dinantikan, film karya James Cameron ini akan rilis pada 16 Desember 2022.Dilansir dari dari Variety, sekuel film terlaris sepanjang masa ini memiliki judul resmi Avatar: The Way of Water.Avatar 2 dibintangi oleh banyak pemeran film aslinya, seperti Zoe Saldana sebagai Neytiri, Sigourney Weaver dalam peran baru dan Sam Worthington sebagai Jake Sully. Pemain lainnya adalah Kate Winslet sebagai Ronal, Michelle Yeoh sebagai Dr Karina Mogue, dan Oona Chaplin sebagai Varang.Film Avatar 2 mengambil setting terakhir, dimana Sully dan Neytiri membangun keluarga mereka di planet Pandora dan melawan ancaman baru terhadap peradaban yang sedang berkembang.Baca: Akhirnya, Avatar 2: The Way of Water Rilis Setelah 13 Tahun Dinantikan Syuting Avatar 2 telah rampung pada 2020, bersamaan dengan film Avatar 3 yang direncanakan rilis pada 2024. James Cameron mengungkapkan syuting itu adalah proses pembuatan film Avatar untuk dua sekuel pertama dan sedikit untuk sekuel keempat."Kami mencampur jadwal untuk '2' dan '3' bersama-sama, berdasarkan jenis adegan dan lingkungan," kata Cameron."Saya bilang, anggap saja ini miniseri enam jam dan kita hanya akan pergi ke Frankfurt sekali. Kami akan merekam semua adegan dari '2' dan '3' secara bersamaan. Kurang lebih begitulah motifnya," beber dia.Avatar 2 diproduksi oleh James Cameron dan Jon Landau, dengan produser eksekutif Peter M. Tobyansen dan David Valdes dan produser rekanan Brigitte Yorke.