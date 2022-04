Akhirnya, Avatar 2: The Way of Water Rilis Setelah 13 Tahun Dinantikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Disney merilis trailer perdana dari sebuah sekuel film terlaris sepanjang masa yang sekarang sudah resmi memiliki judul, Avatar: The Way of Water. Film Avatar yang tayang di tahun 2009 itu berhasil meraup keuntungan sebesar USD 2,8 miliar atau sekitar Rp 40,5 triliun.Dikutip dari AFP, trailer perdana ini ditunjukkan kepada para tamu yang hadir di acara CinemaCon di Las Vegas, Amerika Serikat. Para tamu diberikan kacamata 3D dan menyaksikan orang-orang Na'vi (ras di dalam semesta Avatar) berenang di dalam laut dan membumbung tinggi di langit Planet Pandora."Aku bisa memastikan ke kalian, ini layak untuk ditunggu." kata Kepala Distribusi Disney Tony Chambers.Film Avatar 2 yang dijadwalkan rilis pada November tahun ini, akan menjadi sekuel pertama dari total lima film Avatar yang direncanakan pembuatannya. Produser Jon Landau mengatakan, kelima sekuel itu akan menjadi film yang dapat berdiri sendiri dengan resolusi emosional, tetapi secara kolektif menjadi sebuah kisah epik yang terhubung."Kami sekali lagi akan mendorong batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh sinema." tutur sang sutradara James Cameron.Untuk mengenalkan kembali audiens kepada Planet Pandora setelah 13 tahun lewat, film pertama Avatar akan dirilis ulang di bioskop pada September.CinemaCon menjadi ajang perkumpulan bagi penggemar film dan sineas untuk memperlihatkan cuplikan-cuplikan terbaru film mereka. Selain Avatar 2, beberapa pembuat film hadir di acara ini untuk mempromosikan karya mereka seperti Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Lightyear dan Amsterdam.