Belum Juga Tayang, Lisensi Virgo & The Sparklings Dibeli Studio Film Korea

Film Virgo & The Sparklings yang jadi bagian dari Jagat Sinema Bumilangit baru akan tayang di bioskop 2 Maret 2023. Namun, lisensi film tersebut sudah dibeli oleh sebuah studio film asal Korea Selatan.Adalah HB Entertainment yang diketahui membeli lisensi Virgo & The Sparklings. Nantinya, film arahan sutradara Ody Harahap itu akan dijadikan serial oleh HB Entertainment.HB Entertainment sendiri merupakan studio film kenamaan asal Korea Selatan yang sebelumnya sudah membuat beberapa drama korea terkenal, sebut saja The K2, My Love from the Star, dan Sky Castle.Film ini mengangkat kisah petualangan superhero remaja bernama Riani yang diperankan oleh Adhisty Zara. Riani merupakan remaja yang tidak terlalu normal, dimana ia memiliki kemampuan mengeluarkan api dari tangannya.Warna kobaran api yang muncul dari tangan Riani itu dapat berubah-ubah sesuai emosinya. Beberapa orang menjauh dari Riani, lantaran takut dengan kekuatan api yang ia miliki.Riani pun bertemu dengan tiga orang temannya, lalu menjadi sahabat yang mau menerima Riani apa adanya. Mereka juga mendukung Riani menjadi pahlawan super.Namun suatu ketika, keadaan kota menjadi kacau. Banyak anak muda yang terkena sihir jahat, yang membuat mereka menjadi pemarah dan menggila. Riani pun bertransformasi menjadi seorang pahlawan super bernama Virgo dan bertekad menyelamatkan dunia dengan kemampuannya.Virgo & The Sparklings juga dibintangi oleh bintang-bintang muda lainnya, seperti Mawar de Jongh, Rebecca Klopper, Ashira Zamita, Satine Zaneta, dan Bryan Domani. Film ini jadi film ketiga dari Jagat Sinema Bumilangit setelah Gundala (2019) dan Sri Asih (2022).