Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Netflix Indonesia, melalui unggahan di akun Instagram @netflixid, resmi mengumumkan kelanjutan serial The Glory. Dalam unggahan tersebut, Netflix Indonesia mengumumkan bahwa serial The Glory part 2 akan tayang mulai 10 Maret 2022."Ini yang kamu tunggu-tunggu, The Glory Part 2 tayang tanggal 10 Maret! Dah ya. Abis ini, jangan ada yang catok aku," tulis Netflix Indonesia melalui kolom caption.Penulis skenario The Glory, Kim Eun Sook, membeberkan bahwa bagian kedua dari serial The Glory akan punya konflik dan sisi emosi yang lebih intens. Kim Eun-sook menjamin bahwa para penggemar pasti akan puas dengan musim kedua The Glory."Kalau sudah menyaksikan bagian pertama, Anda pasti akan ingin melanjutkan ke bagian kedua yang lebih intens dan mampu memberikan kepuasan kepada penonton," ungkap Kim Eun-sook.Di sisi lain, sutradara Ahn Gil-Ho memberi sedikit bocoran mengenai nasib para pelaku perundungan yang sudah menghancurkan masa remaja Moon Dong-eun. Menurutnya, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal."Pertikaian antara Dong-eun dan Yeon-jin akan semakin sengit, dan para pelaku akan mendapatkan balasan yang setimpal," ujar sutradara Ahn Gil-Ho."Penonton akan terus ingin menonton hingga akhir. Seluruh elemen dari kisah ini akan mendapat jawabannya," pungkasnya.The Glory mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Moon Dong-Eun (Song Hye-kyo) yang hancur akibat kekerasan oleh teman-temannya di sekolah. Ia pun putus sekolah akibat menerima bullying. Moon Dong-eun pun berencana untuk balas dendam pada semua orang yang membuat masa remajanya hancur.Bertahun-tahun kemudian, Moon Dong-Eun mengajar di sebuah sekolah dasar. Di sana, ia menjadi wali kelas anak dari orang yang dulu pernah menyiksanya di sekolah. Dari situ, rencana balas dendam dimulai.