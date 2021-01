My French Film Festival 2021 Bawa 100 Film Prancis untuk Penonton Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

My French Film Festival resmi kembali digelar. My French Film Festival tahun ini menjadi festival film berbahasa Prancis yang diselenggarakan secara daring pertama di dunia.Di ajang ke-11 ini, My French Film Festival menggandeng layanan streaming KlikFilm sebagai rekan. Menurut Territory Manager at UniFrance, in charge of South-East Asia, Jérémy Segay, KlikFilm dipilih sebagai karena memiliki banyak koleksi film Prancis dari berbagai genre."Hanya dalam hitungan bulan, KlikFilm telah mengumpulkan koleksi film-film Prancis yang luar biasa. Mulai dari yang klasik, komedi populer, hingga drama terkenal dari dekade lampau, dan tak lama lagi juga film-film terbaik tahun 2021 dari bioskop-bioskop Perancis," kata Jeremy Segay dalam keterangan tertulisnya.My French Film Festival digelar sejak 15 Januari hingga 15 Februari 2021. Penonton dapat merasakan beragamnya film Prancis lengkap dengan subtitel Indonesia yang khusus tersedia di KlikFilm."Film-film Prancis memiliki penggemar cukup besar di sini. Ada 100 film Perancis di #FrenchFest2021. KlikFilm sendiri akan merilis 77 film Prancis, dan kami juga akan menayangkan 23 film yang ada di MyFrenchFilmFestival. Kerjasama dengan MyFrenchFilmFestival adalah sebuah awal bagi KlikFilm untuk terus berkembang," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Adapun film yang bisa ditonton di antaranya The Lion atau Le Lion, La Famille Bélier , Irreversible, The Great Dictator, La Vie en rose, Taxi, Macadam Stories, Micmacs, koleksi dari Sutradara Francois Truffaut, Agnes Varda, dan masih banyak lagi.(ELG)