Doctor Strange Multiverse of Madness Dilarang Tayang di Sejumlah Negara, Ini Alasannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Negara yang melarang Doctor Strange Multiverse of Madness

Doctor Strange and Wanda will not be here during their journey between universes!#DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness won't be released in Egypt pic.twitter.com/Nqox2vGf5g — IMAX Egypt (@IMAXegypt) April 23, 2022

Karakter LGBT dalam Doctor Strange Multiverse of Madness

(SYN)

Jakarta: Film Doctor Strange Multiverse of Madness dilarang tayang di beberapa negara. Pasalnya, film besutan Marvel Studios itu menampilkan karakter lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LGBT ).Dilansir dari laman Metro, Doctor Strange Multiverse of Madness kembali menampilkan Benedict Cumberbatch sebagai Dr Stephen Strange, yang telah menjadi landasan Marvel Cinematic Universe (MCU) sejak diperkenalkan pada 2016.Sayangnya, film Doctor Strange Multiverse of Madness tidak tayang di beberapa negara. Alasannya, ada tokoh LGBT dalam sekuel Doctor Strange itu.Baca: 4 Film dan Series yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Doctor Strange 2 Pada pekan penayangan Doctor Strange Multiverse of Madness, Arab Saudi telah melarang film tersebut. Sebuah sumber yang dekat dengan pembuat keputusan mengatakan pengenalan karakter gay berkontribusi pada langkah tersebut.Kuwait dan Qatar menyusul pelarangan Doctor Strange Multiverse of Madness. Kemudian Imax di Mesir juga telah mengumumkan secara resmi telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan menayangkan film tersebut.Doctor Strange Multiverse of Madness menampilkan pengenalan karakter baru America Chavez, yang diperankan oleh Xochitl Gomez. Tokoh ini memiliki karakter LGBT.Film yang menampilkan referensi atau masalah LGBT+ sering kali gagal melewati sensor di beberapa negara. Terbaru, The Eternals dari Marvel tidak dirilis di beberapa negara Timur Tengah setelah masuknya superhero gay pertama MCU, Phastos (Brian Tyree).