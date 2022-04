Guardians of the Galaxy 3 Pecahkan Rekor Dunia saat Syuting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Salah satu film Marvel Cinematic Universe (MCU) yang ditunggu-tunggu, Guardians of the Galaxy Vol. 3 telah memecahkan sebuah rekor dunia saat proses syuting berlangsung.Film tersebut menjadi proyek film dengan penggunaan makeup terbanyak dalam sebuah produksi, mengalahkan film How the Grinch Stole Christmas yang dibintangi oleh Jim Carrey. Pencapaian unik ini diketahui melalu cuitan dari sang sutradara Guardians of the Galaxy, James Gunn."Baru saja mendengar kabar dari rekan-rekan @LegacyEffects jika kemarin, Guardians of the Galaxy 3 secara resmi memecahkan rekor dunia untuk 'Penggunaan makeup terbanyak dalam satu produksi' (melewati The Grinch). Selamat, kawan-kawan! Terima kasih telah membuat hidup efek praktis!" tulis Gunn melalui akun Twitter-nya.Pada ajang Academy Awards atau piala Oscar pada tahun 2015, film Guardians of the Galaxy mendapat nominasi di kategori Best Achievement in Makeup and Hairstyling, namun dikalahkan oleh film The Grand Budapest Hotel, sementara film How the Grinch Stole Christmas berhasil menyabet piala Oscar di kategori yang sama pada tahun 2001.Guardians of the Galaxy 3 yang dijadwalkan tayang pada tahun 2023 dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel dan Bradley Cooper. Penggemar Marvel tentunya akan menantikan aksi aktor Will Poulter yang berperan sebagai karakter baru, Adam Warlock dan karakter misterius yang diperankan oleh Chukwudi Iwuji, bintang serial DC Peacemaker, disutradarai juga oleh James Gunn. (