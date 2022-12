Keren! Taylor Swift Bakal Sutradarai Film Panjang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Taylor Swift akan mensutradarai film panjang pertamanya untuk Searchlight Pictures . Penyanyi sekaligus penulis lagu itu telah menulis naskah asli untuk film tersebut, dengan detail plot dan karakter yang saat ini tidak diketahui."Taylor adalah seniman dan pendongeng sekali dalam satu generasi. Merupakan kegembiraan dan keistimewaan yang tulus untuk berkolaborasi dengannya saat dia memulai perjalanan kreatif yang menarik dan baru ini," ucap Presiden Searchlight, David Greenbaum dan Matthew Greenfield, dilansir dari NME.Taylor Swift sebelumnya mengarahkan video untuk lagunya, All Too Well dan The Man. Keduanya memenangkan MTV VMA untuk Best Direction.All Too Well, dibintangi oleh Sadie Sink dan Dylan O'Brien, adalah film pendek berdurasi 14 menit yang diperpanjang bertepatan dengan versi pengerjaan ulang lagu di album 'Red (Taylor's Version)'.Taylor Swift sendiri telah berakting di sejumlah film, termasuk Cats (2019), Valentine's Day (2010), dan terbaru Amsterdam (2022) dari sutradara David O Russell.Searchlight Pictures baru-baru ini merilis film seperti The Menu yang dibintangi oleh Ralph Fiennes dan The Banshees Of Inisherin yang mendapat pujian kritis, yang diharapkan menjadi pelopor di Oscar tahun depan.Sementara, Taylor Swift merilis album studio kesepuluhnya 'Midnights' pada bulan Oktober dan menyutradarai video untuk lagu Bejeweled."Setelah terjun ke dunia sonik yang berbeda, saat Swift kembali ke musik pop murni, dia masih berkilau," demikian komentar NME atas album itu.Untuk mendukung rekor tersebut, Taylor Swift akan memulai tur AS tahun depan, yang akan menampilkan sejumlah tamu istimewa termasuk Paramore, Phoebe Bridgers, MUNA, Haim dan beabadoobee.