Lirik dan Makna Pilu di Balik Lagu 'Back to December' Taylor Swift

Lirik lagu Taylor Swift – Back to December

Jakarta: Back to December merupakan salah satu lagu populer milik Taylor Swift . Banyak orang yang secara tiba-tiba teringat tentang lagu yang rilis 11 tahun lalu.Lagu ini dirilis pada 2010 di album ‘Speak Now’. Lagu ciptaan penyanyi Amerika Serikat ini sudah diputar hingga ratusan juta kali melalui platform musik yang ada. Bahkan, lagu ini sempat membuat gempar kritikus.Lagu ini sampai mendapatkan julukan balada orchestra pop yang amat memanjakan telinga. Dilansir dari berbagai sumber, lagu Back to December sebenarnya merupakan lagu permintaan maaf dari Taylor Swift kepada mantan kekasihnya, yakni Taylor Lautner.Taylor Swift dan Taylor Lautner sempat menjalin kedekatan selama musim panas, namun Swift menolak cinta Lautner pada Desember tahun yang sama. Taylor Swift kemudian menyesal hingga tercipta lagu 'Back to December' ini.Taylor Swift sempat mengatakan bahwa 'Back to December' merupakan karya pertamanya yang meminta maaf kepada seseorang.I'm so glad you made time to see meHow's life? Tell me, how's your family?I haven't seen them in a whileYou've been good, busier than everWe small talk, work and the weatherYour guard is up and I know whyBecause the last time you saw meIs still burned in the back of your mindYou gave me roses and I left them there to dieSo this is me swallowin' my prideStandin' in front of you sayin' I'm sorry for that nightAnd I go back to December all the timeIt turns out freedom ain't nothin' but missin' youWishin' I'd realized what I had when you were mineI'd go back to December, turn around and make it alrightI go back to December all the timeThese days, I haven't been sleepin'Stayin' up playin' back myself leavin'When your birthday passed and I didn't callThen I think about summer, all the beautiful timesI watched you laughin' from the passenger's sideAnd realized I loved you in the fallAnd then the cold came, the dark daysWhen fear crept into my mindYou gave me all your love and all I gave you was goodbyeSo this is me swallowin' my prideStandin' in front of you sayin' I'm sorry for that nightAnd I go back to December all the timeIt turns out freedom ain't nothin' but missin' youWishin' I'd realized what I had when you were mineI'd go back to December, turn around and change my own mindI go back to December all the timeI miss your tan skin, your sweet smileSo good to me, so rightAnd how you held me in your arms that September nightThe first time you ever saw me cryMaybe this is wishful thinkin'Probably mindless dreamin'But if we loved again, I swear I'd love you rightI'd go back in time and change it, but I can'tSo if the chain is on your door, I understandBut this is me swallowin' my prideStandin' in front of you sayin' I'm sorry for that nightAnd I go back to DecemberIt turns out freedom ain't nothin' but missin' youWishin' I'd realized what I had when you were mineI'd go back to December, turn around and make it alrightI'd go back to December, turn around and change my own mindI go back to December all the timeAll the time