Film 13 The Haunted Pimpin Box Office Domestik Akhir Pekan

Selama akhir pekan terakhir, ketika bioskop sedang dikuasai Mission: Impossible - Fallout, drama mistik 13: The Haunted dari RA Pictures menjadi film domestik paling unggul di box office Indonesia.Menurut data Katalog Film Indonesia, angka penjualan tiket film ini mencapai 150 ribu lembar dalam empat hari pertama pemutaran sejak Kamis, 26 Juli 2018. Jika asumsinya satu lembar tiket setara dengan Rp37 ribu, pemasukan kotor film ini adalah Rp5,55 miliar.Dari waktu rilis yang sama, film drama Sara & Fei: Stadhuis Schandaal hanya menembus angka 2.800 tiket pada akhir pekan pembuka. Film garapan sutradara Adisoerya Abdi ini memang mendapat porsi layar sedikit dan kini tersisa hanya di 11 layar.Sabrina dari Hitmaker Studios masih punya performa box office cukup baik pada akhir pekan ketiga. Selama tujuh hari sejak akhir pekan lalu, drama horor mistik ini menambah angka penjualan tiket sekitar 281 ribu. Lebih dari sepertiga didapatkan selama tiga hari pada Jumat hingga Minggu. Total capaian adalah 1,22 juta tiket atau setara Rp17,6 miliar.22 Menit dari Buttonijo Films menambah capaian 232 ribu tiket selama tujuh hari sejak akhir pekan lalu. Sebagian besar penonton datang saat weekdays atau Senin hingga Rabu. Total capaiannya sekarang adalah 614 ribu tiket atau setara Rp22,7 miliar selama 11 hari tayang.Dalam periode yang sama dengan 22 Menit, Buffalo Boys dari Screenplay Infinite Films menambah angka penjualan tiket 54 ribu. Total capaian selama 11 hari adalah 134 ribu atau setara Rp4,9 miliar. Tumbal: The Ritual dari MK Pictures menambah 18 ribu tiket sehingga total capaiannya adalah 54 ribu atau setara Rp1,99 miliar.R - Raja, Ratu & Rahasia dari Starvision Plus hanya mencapai angka penjualan sekitar 100 ribu tiket selama 18 hari tayang. Film drama remaja ini hanya tersisa di satu layar dan sudah harus pamit dari bioskop.Lima film lain yang baru saja pamit dari bioskop adalah Koki-Koki Cilik (MNC Pictures), Bodyguard Ugal-ugalan (MD Pictures), Jaran Goyang (Intercept Filmcraft), dan Kulari ke Pantai (Miles Films), dan Rasuk (MD Pictures).Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun ini hingga Senin, 30 Juli 2018 berdasarkan data Katalog Film Indonesia.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. #Teman tapi Menikah (1.653.105)4. Jailangkung 2 (1.498.635)5. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)6. Sabrina (1.223.216)7. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)8. Yowis Ben (935.622)9. Rasuk (900.019)10. Target (823.525)11. Sajen (792.892)12. Benyamin Biang Kerok (740.346)13. Alas Pati (682.470)14. The Secret: Suster Ngesot Urban Legend (639.553)15. Bayi Gaib: Bayi Tumbal Bayi Mati (617.045)(ASA)