Trailer Spider-Man: No Way Home Bocor, Sony Pictures Bungkam

Jakarta: Trailer film Spider-Man: No Way Home bocor pada Minggu, 22 Agustus 2021. Pihak Sony Pictures segera menghapus video tersebut.Tagar #SpiderManNoWayHome pun menjadi trending topic di Twitter. Beberapa akun membagikan cuplikan film yang muncul dalam trailer.Dilansir dari The Hollywood Reporter, pihak Sony Pictures tidak memberi tanggapan terkait bocornya trailer film superhero tersebut. Beberapa cuitan yang membagikan video dugaan trailer tersebut telah dihapus dan dibubuhi pernyataan hak cipta."Media telah dinonaktifkan sebagai tanggapan atas laporan dari pemilik hak cipta," bunyi pesan tersebut.The Holywood Reporter melihat trailer Spider-Man: No Way Home yang bocor itu adalah benar dari pihak resmi. Namun, tidak ada spesifikasi yang akan dibagikan.Baca: Kocak, Ini Judul Film Spider-Man 3 Versi Netizen Pihak Sony Pictures dinilai sedang berada dalam situasi yang kacau balau. Pasalnya, ketika satu video diblokir, yang lain akan dibagikan di Twitter.Penggemar Spider-Man sendiri sudah tak sabar menunggu Spider-Man: No Way Home karena rumor telah berputar tentang siapa yang mungkin muncul dari film Spider-Man sebelumnya.Spider-Man: No Way Home dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Desember 2021.(SUR)