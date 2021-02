Kocak, Ini Judul Film Spider-Man 3 Versi Netizen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sempat menjadi tanda, akhirnya Sony Pictures mengumumkan judul Spider-Man 3. Sekuel ketiga dari film superhero manusia laba-laba ini adalah No Way Home.Sony mengemas perkenalan judul ini dengan apik. Mereka membuat seolah-olah Tom Holland pemeran Peter Parker membocorkan judul tersebut ke publik.Holland dan lawan mainnya, Zendaya dan Jacob Batalon, muncul dalam klip video berdurasi 30 detik. Pada cuplikan itu, dimulai dengan penampilan Holland yang keluar dari kantor sutradara Jon Watts dan meratapi diberi judul palsu untuk film tersebut."Dia memberikan kami nama palsu lagi. Saya hanya tidak mengerti mengapa dia terus melakukan ini," tanya Holland."Kamu tidak mengerti? Saya merasa itu cukup jelas. Anda merusak banyak hal," balas Batalon, seraya menggoda reputasi Holland karena membagikan detail film superhero terbaru itu sebelum diketahui publik."Saya tidak merusak. Sebutkan satu hal yang membuat saya disebut spoiler," jawab Holland."Itu judul film terakhir," tutur Zendaya.Kemudian, kamera mengarah ke papan putih yang menampilkan sejumlah judul potensial. Tulisan yang paling tepat, berada di posisi tengah, yakni Spider-Man: No Way Home.(Adegan Tom Holland dituduh spoiler foto: @SonyPictures)Ya, diketahui memang judul film ketiga Spider-Man ini sempat menjadi misteri bahkan melahirkan kreativitas netizen untuk menebak judul terbaru. Apalagi, di dua film sebelumnya ada satu kata yang sama yaitu Home (Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home).Beberapa judul yang beredar di sosial media sendiri antara lain Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home-Wrecker, atau Spider-Man: Home Slice.