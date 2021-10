Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang penghargaan bergengsi untuk produksi drama di dunia, Seoul Drama Awards 2021 , telah berlangsung. Acara yang dipandu oleh Park Eun Bin dan Cha Eun Woo ASTRO ini diadakan di MBC Public Hall.Dilansir dari Soompi, Seoul Drama Awards adalah festival drama internasional tahunan untuk merayakan drama dari seluruh dunia. Sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19, agenda tahun ini diadakan tanpa penonton dan tanpa tatap muka. Seluruh acara disiarkan melalui YouTube.Hadiah Utama tahun ini jatuh kepada drama Missing Child JTBC garapan sutradara Jo Yong Won, yang juga memenangkan Sutradara Terbaik. Sementara aktor utama drama Park Hyuk Kwon memenangkan kategori penghargaan Aktor Terbaik. Drama Korea (Drakor) Vincenzo membawa pulang penghargaan Drama Korea Luar Biasa. Aktor Song Joong Ki pun menerima penghargaan untuk aktingnya dalam drama tersebut.Berikut ini daftar lengkap pemenang Seoul Drama Awards 2021.Penghargaan Utama: Missing Child (Korea Selatan)Serial Drama Golden Bird: The Penthouse (Korea Selatan)Serial Drama Silver Bird: Go Ahead (China)Mini-Series Golden Bird: The Investigation (Denmark)Mini-Series Silver Bird: The Bad Kids (China)Film TV Golden Bird: Frederica Montseny, the woman who speaks (Spanyol)Film TV Silver Bird: This House is Mine (Jerman)Short-Form Drama Golden Bird: Passengers (Rusia)Short-Form Drama Silver Bird: Delete Me (Norwegia)Aktor Terbaik: Park Hyuk Kwon (Missing Child – Korea Selatan)Aktris Terbaik: Elle Fanning (The Great – Amerika Serikat)Sutradara Terbaik: Jo Yong Won (Missing Child – Korea Selatan)Penulis Skenario Terbaik: Russell T Davies (It’s a Sin – Britania Raya)Hadiah Khusus Juri: Bonus Vacation (Malaysia), Atlantic Crossing (Norwegia), The Pit S4 (Turki)Drama Asing Terpopuler: I Told Sunset About You (Thailand), Signal (Jepang)Bintang Asia Terbaik: Marcus Chang (Taiwan), Sakaguchi Kentaro (Jepang), “PP” Krit Amnuaydechkorn (Thailand), Amanda Manopo (Indonesia)Drama Korean Terbaik: VincenzoDrama Korean Luar Biasa: Start-Up, Taxi Driver, KairosAktor Korea Luar Biasa: Song Joong Ki (Vincenzo)Aktris Korea Luar Biasa: Suzy (Start-Up)OST Terbaik dalam Korean Drama: Young Tak - "Okay" (Revolutionary Sisters)