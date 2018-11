Masuk Tiga Film Terlaris 2018, Film Suzzanna Raup Rp90 Miliar

Suzzanna: Bernapas dalam Kubur dari Soraya Intercine FIlms menembus rekor komersial baru di bioskop domestik. Selama 11 hari tayang di bioskop, film horor supranatural ini meraup angka penjualan tiket 2,43 juta lembar.Menurut data terbaru FilmIndonesia.or.id, 1,4 juta lembar tiket didapat selama sepekan terakhir (19-25 November 2018) dan menambah angka sejuta tiket dari empat hari pertama. Dengan asumsi satu tiket seharga Rp37 ribu, nilai pendapatan kotor film ini telah mencapai Rp90 miliar.Dibandingkan film-film domestik rilisan 2018, Suzzanna naik ke posisi ketiga terlaris, mengekor Dilan 1990 (Max Pictures) yang mencapai 6,31 juta tiket dan Danur 2: Maddah (MD Pictures) yang mencapai 2,57 juta tiket.Biopik keluarga A Man Called Ahok (The United Team of Art) menambah capaian 172 ribu tiket selama sepekan terakhir. Total penjualan tiket selama 18 hari tayang adalah 1,33 juta tiket atau setara pendapatan kotor Rp49,33 miliar.Untuk sementara, A Man Called Ahok menempati posisi film domestik terlaris ke-10 pada 2018.Dalam periode yang sama, Hanum & Rangga: Faith and the City (MD Pictures) menambah angka penjualan tiket 38 ribut lembar. Total penjualan tiket selama 18 hari adalah 400-an ribu lembar atau setara pendapatan kotor Rp14,82 miliar.Akhir pekan lalu, tiga film terbaru dirilis di bioskop dan hanya mencapai angka penjualan di bawah 12 ribu lembar. Ada Mama Mama Jagoan, Dongeng Mistis, dan Message Man.Berikut daftar 15 film terlaris tahun ini menurut data terakhir FilmIndonesia.or.id per Senin, 19 November 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.672)3. Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (2.432.961)4. Si Doel the Movie (1.757.653)5. Asih (1.714.798)6. #Teman tapi Menikah (1.655.829)7. Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 (1.552.014)8. Jailangkung 2 (1.498.635)9. Sabrina (1.337.510)10. A Man Called Ahok (1.333.492)11. Kuntilanak (1.236.000)12. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)13. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)14. Yowis Ben (935.622)15. Rasuk (900.362)(ASA)