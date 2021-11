Penonton Membeludak, Film Red Notice Cetak Rekor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jumlah penonton film Red Notice berhasil menjadi yang terbanyak di layanan streaming di HBO Max, Amazon, dan Disney+. Penonton Red Notice juga mengalahkan Shang-Chi and The Legend of Ten Rings di Disney+ Amerika Serikat pada pekan pertamanya tayang.Menurut data dari Samba TV, film yang dibintangi Dwayne Johnson, Gal Gadot dan Ryan Reynolds berhasil menarik 4,2 juta penonton rumahan dalam debut akhir pekan pertamanya. Jumlah tersebut mengalahkan penayangan akhir pekan pertama Shang-Chi and The Legend of Ten Rings dengan 1,7 juta penonton rumah tangga di Amerika Serikat.Selain Shang Chi, Red Notice juga mengalahkan penayangan akhir pekan pertama dari film Mortal Kombat dengan 3,8 juta penonton rumah tangga, Wonder Woman 1984 dengan 2,2 juta penonton, dan Dune dengan 1,9 juta penonton di HBO Max. Selanjutnya ada Tomorrow War dengan 2,4 juta penonton di Amazon dan Soul dengan 2,4 juta penonton di Disney+.Film yang digarap oleh Rawson Marshall Thurber itu dipesan oleh 750 bioskop yang diperkirakan menghasilkan laba antara USD1,25 juta-1,5 juta per bioskop. Red Notice juga menarik 721 ribu rumah tangga Inggris Raya, 332 ribu rumah tangga Jerman, dan 42 ribu rumah tangga Australia selama akhir pekan.Angka yang fantastis tersebut menunjukkan jika film Netflix tersebut berhasil menyita perhatian masyarakat dari penjuru dunia, baik untuk yang menonton di rumah atau pun di bioskop. Hal tersebut juga didorong dengan teknik pemasaran yang baik.“Kami sangat menghargai antusiasme dan kemurahan hati dari Netflix dan Dwayne Johnson untuk membuat pengalaman Red Notice di teater menjadi menarik bagi penontonnya dengan kejutan, hadiah, dan penawaran tiket diskon Hari Veteran," kata Chief Marketing and Content Officer Cinemark Wanda Gierhart Fearing dikutip dari Deadline.Sementara itu, Red Notice sendiri mengisahkan seorang agen FBI John Hartley (Dwayne Johnson) yang berusaha untuk menangkap pencuri barang seni Nolan Booth (Ryan Reynolds) dan Sarah Black (Gal Gadot). Namun, terjadi masalah di tengah misi penangkapan yang mengharuskan Hartley bekerja sama dengan Booth.