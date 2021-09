Hadiri Premier Film James Bond, Kate Middleton Berkilau Emas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemutaran perdana film terbaru James Bond, No Time to Die, telah berlangsung di London. Agenda itu dihadiri Kate Middleton yang penampilannya berkilau emas. Kate Middleton datang bersama suaminya, Pangeran William.Dilansir dari People, Duke dan Duchess of Cambridge bersama Pangeran Charles dan Camilla, Duchess of Cornwall, di premier No Time to Die. Film ini sebelumnya tertunda karena kondisi covid-19 di London.Keluarga Kerajaan Inggris itu hadir mengenakan perpaduan kemewahan kerajaan dengan kemewahan film modern. Mereka menjadi tamu kehormatan di pemutaran perdana dunia film terbaru James Bond.Kate tampak seperti sosok selebritas saat mengenakan gaun Jenny Packham berwarna emas. Gaun panjang berbalut manik-manik yang dikenakannya membuat Kate bersinar di antara para tamu undangan.Penampilan perempuan berusia 39 tahun itu sempurna dengan anting-anting elegan dari brand yang berbasis di London, O'Nitaa. Gaya rambutnya pun berbeda dari biasanya, yakni disanggul."Kamu terlihat sangat cantik!" ucap aktor Daniel Craig seraya memuji Kate Middleton.Di sisi lain, Pangeran William dan Pangeran Charles sama-sama mengenakan tuksedo. William dalam jaket beludru mewah dengan kerah satin dan sandal kasmir hitam karya Arthur Sleep. Sedangkan Camilla memilih gaun biru muda dengan lapisan manik-manik halus.Para bangsawan itu bergabung dengan Daniel Craig yang menandai penampilan terakhirnya sebagai James Bond. Tepatnya, dalam film ke-25 dalam franchise James Bond.Pemutaran perdana film No Time to Die turut dihadiri sejumlah pemain. Di antaranya, Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, dan Ana de Armas.Penulis skenario Neal Purvis, Robert Wade, dan Phoebe Waller-Bridge, juga hadir. Penyanyi yang menjadi pengisi lagu soundtrack film ini juga hadir, yakni Billie Eilish dan Finneas O'Connell.