Kalah dari Jonah Hill sebagai Aktor Paling Banyak Ngomong Kasar, Samuel L Jackson: Pasti Salah Hitung!

Aktor ternama Hollywood, Samuel L. Jackson tidak percaya bahwa dirinya tidak menempati urutan nomor 1 aktor yang mengeluarkan kata kasar terbanyak di film.Urutan tersebut diketahui melalui survei Buzz Bingo, film garapan sutradara Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street yang berisi 715 dialog dengan kata umpatan membantu Jonah Hill meraih posisi teratas. Selain The Wolf of Wall Street, film yang paling banyak memiliki kata-kata umpatan yaitu Uncut Gems dengan jumlah 646 kata dan Casino dengan 606 kata.Dalam tayangan The Tonight Show, presenter Jimmy Fallon memberitahu Jackson mengenai fakta tersebut."Siapa yang menang?" tanya Jackson.Saat mendengar bahwa Jonah Hill mengalahkan dia, Jackson langsung tidak percaya dan mengira ada kesalahan dalam penghitungan."Itu omong kosong! Maksudku, tidak, itu tidak mungkin. Ayolah, Jonah Hill, serius? Aku tidak percaya itu, seseorang telah salah hitung" tutur bintang Avengers: Endgame itu.Jackson menanyakan apakah kata umpatan yang dihitung secara menyeluruh atau kata-kata yang spesifik. Pertanyaan itu membuat presenter Jimmy Fallon menjadi kebingungan.Menurut survei tersebut, Jonah Hill telah mengeluarkan sebanyak 376 kata umpatan sepanjang kariernya, mengalahkan 361 milik Leonardo DiCaprio. Di bawah mereka berdua terdapat Samuel L. Jackson, Adam Sandler, Al Pacino, Denzel Washington, Billy Bob Thornton, Seth Rogen, Bradley Cooper dan Danny McBride.Aktor yang berperan sebagai Nick Fury di Marvel Cinematic Universe itu sendiri terkenal dengan kata-kata kasar yang sering dia gunakan, seperti di film Snakes on a Plane dan Pulp Fiction yang melejitkan kariernya.