Film Baru Jefri Nichol hingga Adhisty Zara Siap Tayang Tahun Ini

Rumah produksi Falcon Pictures resmi mengumumkan jadwal tayang tujuh film terbaru mereka. Tujuh film itu menghadirkan sejumlah aktor dan aktris ternama Tanah Air.Sebagai pelaku industri perfilman, Falcon Pictures ikut merasakan dampak pandemi yang melanda Indonesia. Saat kondisi pandemi mulai membaik, mereka berupaya bangkit dengan merilis tujuh film yaitu, Cinta Subuh, 12 Cerita Glen Anggara, Miracle In Cell No 7, Hello Ghost, My Sassy Girl, Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti, dan Warkop DKI Kartun."Mulai kini, Falcon Pictures akan menggelar event showcase setiap 6 bulan, untuk memperkenalkan film-film terbaru. Dimulai dengan event showcase ini. Semoga hasil kerja keras kami untuk memproduksi film-film berkualitas, dapat menghibur masyarakat dan menjadi awal yang baik buat Falcon Pictures," kata Frederica, Produser Falcon Pictures.Dalam acara pengenalan tujuh film dihadiri oleh lebih dari tiga puluh artis ternama lintas generasi. Aktor dan aktris yang hadir yaitu, Prilly Latuconsina, Jefri Nichol, Aliando, Tiara Andini, Onadio Leonardo, Vino G Bastian, Bryan Domani, Mawar de Jongh, Adhisty Zara, Adipati Dolken, Enzy Storia, Rey Mbayang, Dinda Hauw, Roger Danuarta, Cut Meyriska, Tora Sudiro, Indro Warkop, Indra Jegel hingga Rigen.Lalu masih ada Dhini Aminarti, Syakir Daulay, Adiba Khanza, Donny Damara, Junior Roberts, Abun Sungkar, Dannia Salsabilla, Ciara Brosnan, Randy Danistha, Petrus Mahendra, Ibnu Wardani, Raja Giannuca, dan Graciella Abigail. Prilly Latuconsina yang terlibat dalam film 12 Cerita Glen Anggara tak sabar filmnya menemui penonton bioskop pada 18 Agustus 2022."Semoga ini menjadi awal yang baik untuk film Indonesia, dan lewat film 12 Cerita Glen Anggara bisa memberi kepercayaan kepada masyarakat Indonesia, terutama penggemar film, untuk kembali menonton di bioskop," jelasnya.Sementara itu, Jefri Nichol dan Tiara Andini yang mewakili film My Sassy Girl merasa antusias film mereka segara tayang. Film yang diadaptasi dari film Korea ini akan tayang pada 23 Juni 2022."Tidak menyangka, akhirnya film layar lebar pertama aku tayang di bioskop tahun 2022 ini. Aku kadang tidak percaya, dan terharu, bahkan suka nangis sendiri," ujar Tiara Andini."Aku berharap, film ini bisa sesukses film aslinya di Korea," tambah Jefri.Para pemain Miracle In Cell No 7 seperti Vino G Bastian, Tora Sudiro, dan Indro Warkop juga bersyukur film adaptasi film Korea itu bakal tayang di bioskop. Mereka berharap pandemi segera mereda kembali agar industri film Indonesia pulih kembali.Film Miracle In Cell No 7 bakal tayang 8 September 2022. Film lainnya Hello Ghost akan tayang pada 20 Oktober, Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti tayang pada 24 November 2022, film Cinta Subuh bakal tayang 19 Mei, dan film Warkop DKI Kartun tayang pada 29 Desember 2022."Senang sekali bisa kembali merasakan suasana meriah di bioskop. Semoga semua berjalan lancar, dan film Warkop DKI Kartun ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat," kata Adipati Dolken.