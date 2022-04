Walker Scobell 'The Adam Project' Jadi Percy Jackson di Serial Teranyar Disney+

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktor Walker Scobell dari film The Adam Project terpilih menjadi Percy Jackson di serial terbaru disney plus, Percy Jackson and the Olympians. Hal tersebut diumumkan langsung oleh penulis buku dengan judul yang sama, Rick Riordan.“Manusia setengah dewa, waktunya telah tiba. Saya senang memperkenalkan Anda kepada Percy Jackson,” tulis Rick Riordan di blog pribadinya, seperti dikutip Medcom.id, Selasa 12 April 2022.Walker Scobell sendiri sudah mengikuti audisi menjadi Percy Jackson beberapa bulan sebelum film The Adam Project tayang. Di film yang populer di Netflix itu Walker Scobell berhasil mencuri perhatian.Berperan sebagai Adam (Ryan Reynolds) versi muda, Walker Scobell berhasil menampilkan aktingnya dengan baik. Ia sukses menirukan komedi dan dialog khas Ryan Reynolds.“Kami cukup beruntung untuk mengaudisi Walker beberapa bulan sebelum film itu (The Adam Project) keluar, tetapi film tersebut hanya mengkonfirmasi apa yang sudah kami ketahui tentang bakatnya,” terang Rick Riordan.Ia menambahkan bahwa, Walker Scobell memiliki perpaduan yang sempurna antara kemampuan berkomedi yang pas, manis, pemberontak, sarkas, dan kepahlawanan untuk menjadi Percy Jackson. Selain itu, Artis cilik ini juga diketahui merupakan fans berat dari buku Percy Jackson dan Dewa-Dewi Olympia.(Tangkap layar Rick Riordan dengan Walker Scobell yang mengenakan kaos Perkemahan Blaseteran blog Rick Riordan)“Walker Scobell juga penggemar berat buku-buku tersebut, setelah membaca semuanya melalui The Trials of Apollo. Dia sudah memiliki kaos Camp Half-Blood (Perkemahan Blasteran),” tambahnya.Berbeda dengan adaptasi film, Riordan akan banyak terlibat dengan adaptasi Disney Plus. Dia menulis pilot episode bersama dengan Jon Steinberg. Dengan sutradara James Bobin. Syuting akan dimulai musim panas ini di Vancouver.