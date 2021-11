Jelang Ultah ke-20 Film Harry Potter, Begini Kabar Terbaru Para Pemerannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Harry Potter (Daniel Radcliffe)

2. Hermione Granger (Emma Watson)

Para pemeran Harry Potter dan sutradara film pertamanya akan melakukan reuni. Bersama HBO Max, mereka akan kembali ke Hogwarts untuk merayakan ulang tahun ke-20 film itu. Acara itu diproyeksikan untuk tayang pada Hari Tahun Baru, 1 Januari 2022.Pengumuman itu datang tepat 20 tahun sejak film pertama dirilis pada 16 November 2001. Film terakhirnya, Deathly Hallows Part 2, tayang di bioskop pada tahun 2011 silam.Tidak terasa memang, waralaba dengan 8 film ini sudah berusia 2 dekade. Dari kedelapan film, tentunya sangat terlihat perbedaan yang signifikan dari para pemeran terutama tiga tokoh utamanya (Harry, Ron, dan Hermione). Sejak tayang perdana di tahun 2001, tentunya penampilan para pemeran mengalami banyak perubahan.Sambil menunggu undangan acara ulang tahun ke-20 mereka di Hogwarts, inilah kesibukan yang dilakukan oleh tiga tokoh utama itu sejak akhir film Harry Potter.Pemeran Harry Potter yang dahulu terlihat lucu kini telah berumur 32 tahun. Ia lahir di London, Inggris, 23 Juli 1989. Ia mengawali karier beraktingnya di umur 10 tahun pada film adaptasi dua bagian BBC One dari novel Charles Dickens, David Copperfield dan berperan sebagai karakter David Copperfield muda.Setelah film Harry Potter terakhir pada tahun 2011, Radcliffe melanjutkan untuk membintangi film The Woman in Black, dan Kill Your Darlings. Dia kemudian bergabung dengan pemeran layar ansambel The Modern Ocean karya Shane Carruth bersama Anne Hathaway dan Keanu Reeve pada tahun 2015.Kini, ia sering menghindar dari sorotan-sorotan kelas A dan lebih memilih untuk mengambil peran dalam film-film seperti Guns Akimbo, dan Victor Frankenstein. Uniknya, ia pernah berperan sebagai mayat di film Swiss Army Man.Berawal dari karakter Hermione, penyihir cilik yang cerdas nan tengil, Emma Watson kini terlihat sangat cantik bak seorang putri. Bukan hanya mengandai-andai, aktris berkebangsaan Britania Raya ini pernah berperan sebagai Princess Belle dalam film live action Disney, Beauty and The Beast.Selain itu, karier beraktingnya setelah karakter Hermione Granger sangat beragam. Ia pernah membintangi film yang mendapatkan pujian kritis, Perks of Being a Wallflower, film adaptasi Little Women di tahun 2019, dan masih banyak lagi.Meskipun demikian, Emma Watson juga pernah mengesampingkan dunia akting. Ia mendaftarkan dirinya sebagai pelajar sastra Inggris di Brown University pada tahun 2009. Dilansir dari BBC, aktris berusia 31 tahun itu mengatakan kepada Interview Magazine bahwa dia mengambil langkah itu sebagian untuk menebus kehidupan sekolah yang dia lewatkan sebagai seorang anak.Dia membantah laporan bahwa dia berencana untuk menjauh dari dunia akting pada tahun 2020 silam.