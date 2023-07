Wajih Tahu! 5 Fakta Menarik Insidious: The Red Door

Simak beberapa fakta menarik tentang Insidious: The Red Door:

Film Insidious: The Red Door tayang perdana di tanah air hari ini, Rabu, 12 Juli 2023. Simak fakta menariknya, yuk!Sony Pictures telah merilis video trailer Insidious: The Red Door pada 6 Junk 2023 yang menampilkan teror yang diterima oleh keluarga Lambert selama 10 tahun terakhir. Dalam seri kelima ini, iblis jahat akan datang dan kembali menyerang keluarga Lambert.Tidak hanya berperan Josh Lambert, Patrick Wilson juga ikut andil dalam produksi Insidious: The Red Door sebagai sutradara. Ia bekerja sama dengan James Wan selaku produsen untuk menggarap film tersebut.Film kelima dari waralaba Insidious ini ditetapkan dengan Insidious: The Red Door. Namun sebelum itu, ada beberapa judul yang sempat masuk ke dalam daftar rekomendasi, seperti Insidious: The Dark Realm dan Insidous: Fear the Dark.Dalam Insidious 2, Josh dan Dalton telah berhasil keluar dari The Further dan melepaskan penglihatan mereka. Namun ternyata tidak berhenti hanya di sana, keluarga Lambert akan berhadapan dengan iblis setelah 10 tahun.Pintu merah yang sudah tidak asing lagi di mata penonton ini ternyata berhubungan dengan teror iblis berwajah merah. Iblis itu datang kembali untuk meneror keluarga Lambert dengan sosok yang menyeramkan.Keluarga Lambert juga kembali meminta bantuan Elise Rainer untuk mengusir iblis itu.Dalam Insidious: The Red Door, para pemain Insidious 1 dan 2 akan kembali beradu akting, seperti Patrick Wilson, Lin Shaye, Ty Simpkins, Andrew Astor, Rose Byrne, Mary Looram, dan Juliana Davies.Keluarga Lambert juga akan kembali bersama. Mereka akan menjadi inti cerita dan sorotan dalam film ini.