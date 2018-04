Wajib Tahu 7 Fakta Ini Sebelum Menonton Avengers: Infinity War

: Avengers: Infinity War, film superhero terbesar dari Marvel Cinematic Universe (MCU) akan dirilis di bioskop pada akhir pekan depan. Bagi penggemar yang telah menantikan film garapan duo sutradara Anthony dan Joe Russo ini, ada tujuh informasi soal angka yang wajib diketahui.Naskah Infinity War ditulis oleh Christopher Markus dan Stephen McFeely berdasarkan seri komik The Avengers karya Stan Lee dan Jack Kirby. Markus dan McFeely, yang pernah berkolaborasi menulis naskah seri film Narnia, juga telah menulis naskah empat film MCU sebelumnya, yaitu Captain America: The First Avenger, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, dan Captain America: Civil War.Infinity War didapuk sebagai film terbesar dalam waralaba MCU karena hampir semua tokoh yang terlibat adalah yang pernah muncul atau menjadi sorotan utama di film-film sebelumnya. Kisah besar film ini disusun oleh tim Marvel pimpinan Kevin Feige, dibantu salah satunya dengan catatan panjang linimasa yang merangkum perjalanan para tokoh superhero komik Marvel.Berikut tujuh fakta angka mengenai Infinity War yang kami rangkum dari berbagai sumber.Avengers: Infinity War dirilis resmi dalam durasi 149 menit dan sejak awal dibuat untuk kategori penonton PG-13 (setara 13+ untuk Indonesia). Film ini menjadi film dengan durasi paling panjang dalam waralaba. Sebelumnya, rekor durasi terpanjang dipegang oleh The Avengers (2012) dengan 143 menit, lalu Captain America: Civil War (2016) dengan 147 menit.Infinity War menjadi film ke-19 MCU setelah waralaba ini mencapai perjalanan 10 tahun. Film pertama mereka, Iron Man dirilis di bioskop pada Mei 2008 dan mendulang sukses besar. Setelah itu menyusul film-film superhero komik hingga kini, yang dibagi ke dalam tiga fase. Infinity War masuk ke fase tiga, yang dimulai dengan Captain America: Civil War pada 2016.Dengan perjalanan panjang itu, jika ada penggemar atau penonton baru yang hendak menonton seluruh kisah superhero Marvel secara marathon sebelum sampai pada titik perang melawan Thanos di Infinity War, berapa lama waktu yang dibutuhkan?Menurut catatan Binge Clock, mereka butuh waktu total 1 hari 14 jam 16 menit untuk menonton 18 film MCU, termasuk yang terakhir Black Panther. Tentu ini belum termasuk waktu istirahat atau jeda lain. Beruntung ada penggemar yang berbaik hati merangkum perjalanan tersebut dalam video singkat. Salah satunya adalah video 20 menit yang dibuat Charles Villanueva untuk kanal YouTube Marvel News Desk.Kita tahu bahwa pada intinya, Infinity War adalah kerja sama seluruh tim Avenges dan Guardians melawan satu bos penjahat galaksi bernama Thanos. Poster promosi film ini menampilkan jajaran para tokoh yang diperankan oleh jajaran bintang atas Hollywood, seperti Robert Downey Jr dan Scarlett Johansson. Berapa banyak semua tokoh yang akan muncul?Looper mencatat setidaknya ada 27 tokoh ensambel protagonis, termasuk Tony Stark, Hulk, Black Widow, Star-Lord, Gamora, Dr. Strange, dan Spider-Man. Cumberbatch, yang memerankan Dr. Strange, menyebut jumlah superhero antara 36 sampai 23. Poster filmnya sendiri menampilkan 24 tokoh ensambel, termasuk antagonis Thanos.Jika digabung dengan tokoh pendukung non supehero, jumlahnya lebih banyak lagi. Dalam sesi foto 10 tahun MCU yang dirilis Marvel Studios, ada lebih dari 47 aktor yang mengikuti sesi foto. Ini termasuk John Favreau pemeran Happy Hogan dan Gwyneth Paltrow pemeran Pepper. Belum ada jumlah pasti, tetapi kisaran ini tetap angka yang banyak.Kendati film ke-19 MCU, Infinity War menjadi film ketiga seri Avengers setelah Marvel's The Avengers dan Avengers: Age of Ultron (2015). Kisah yang diceritakan berlangsung empat tahun setelah kejadian dalam Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) dan dua tahun setelah kejadian Captain America: Civil War (2017).Film ini akan dilanjutkan dengan Avengers ke-4 yang belum berjudul dan akan dirilis pada 2019. Avengers ke-4 akan menjadi film penutup MCU fase tiga.Konflik utama film ini adalah perebutan enam batu bertuah atau Soul Gems atau Infinity Stones. Batu fiktif ini merupakan elemen yang punya tenaga luar biasa dalam dunia fiksional komik Marvel. Siapa yang punya semua batu akan mendapatkan seluruh kekuatan dan pengetahuan dari seluruh galaksi. Thanos datang ke Bumi untuk mengumpulkan batu-batu berwarna ini.Marvel Studios telah meletakkan bibit cerita tentang batu-batuan ini di film-film awal mereka. Tesseract dikenalkan di The First Avenger, Vision di The Avengers, Aether di The Dark World, Orb di Guardians of the Galaxy, Eye of Agamotto di Doctor Strange. Soul Stone belum muncul.Kendati bibit cerita telah ada di film-film awal, proyek film ini resmi dimulai pada pertengahan 2013 dengan pemilihan Robert Downey Jr untuk kembali menjadi Tony Stark. Setahun kemudian, Marvel mengumumkan proyek ini serta sekuelnya yang ditargetkan untuk 2018-2019. Sutradara dan penulis naskah bergabung pada awal 2015.Pada awalnya, Infinity War dan sekuelnya untuk 2019 hendak disatukan dalam judul Infinity War Part 1 dan Part 2. Namun penjudulan ini dibuang dan menjadi Infinity War saja. Film kedua belum diberi judul resmi.Syuting untuk kedua film ini dilakukan dalam satu rangkaian jadwal di Pinewood Atlanta Studios, Georgia selama setahun. Bagian Infinity War melakukan syuting mulai 23 Januari hingga 14 Juli 2017. Bagian kedua mulai syuting pada 10 Agustus 2017 dan diakhiri pada 11 Januari 2018.Laporan Wall Street Journal menyebutkan nilai kasar produksi Infinity War mencapai USD300 juta atau sekitar Rp4,1 trilun. Jika benar, film ini menjadi proyek film termahal setidaknya dalam waralaba MCU. Nilai ini barangkali termasuk "hemat" karena filmnya digarap dalam satu agenda proyek atau back-to-back dengan sekuelnya atau Avengers ke-4.Laporan lain dari Bleeding Cool menyebutkan bahwa akumulasi biaya produksi untuk kedua film ini berada di kisaran USD1 miliar atau Rp13,8 triliun. Jika benar, berarti jumlah untuk Infinity War mungkin lebih besar dari USD300 juta.Katakanlah nilainya USD300 juta, film ini masuk ke jajaran film termahal kedua bersama film Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) dan Justice League (2017), tanpa memperhitungkan inflasi.Film paling mahal pertama adalah Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) dengan nilai USD378,5 juta. Selain Justice Leage, film-film yang disebutkan ini berasal dari raksasa media Disney.(DEV)