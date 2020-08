Bos Marvel Dukung Joko Anwar Kembangkan Bumilangit Cinematic Universe

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mendukung Joko Anwar mengembangkan Bumilangit Cinematic Universe. Hal itu diungkapkannya dalam peresmian Disney Plus Hotstar yang akan hadir di Indonesia 5 September mendatang."Apa kabar Joko? Saya tahu persis seperti apa mimpi menghidupkan cerita epik. Jangan takut untuk memperluas alam semesta itu," kata Kevin Feige dalam acara Disney Plus Hotstar Grandfest, yang digelar pada Senin 10 Agustus 2020Kevin Feige optimistis, di tangan Joko Anwar, Bumilangit Cinematic Universe akan menjadi kisah perfilman Indonesia yang apik. Memilih Joko Anwar, kata dia, merupakan pilihan yang bijak."Dan saya yakin masa depan pembuatan film Indonesia ada di tangan yang baik," ucap Kevin Feige.Sineas Joko Anwar menerima dengan baik pesan yang diberikan oleh bos Marvel tersebut. Dia mengatakan akan terus mengembangkan Bumilangit Cinematic Universe."Terimakasih untuk pesan yang Anda berikan Kevin. Kami di sini juga terinspirasi oleh Marvel Cinematic Universe. Dan ya, kami akan mencurahkan tenaga untuk mengembangkan Bumilangit Cinematic Universe. Suatu kebanggan menerima pesan ini darimu," balas Joko Anwar.Dalam acara itu, Joko Anwar juga mengungumkan kerja sama Disney Plus Hotstar dengan Bumilangit Cinematic Universe. Film-film dari Bumilangit Cinematic Unviverse juga akan ditayangkan di platform Disney Plus Hotstar. Gundala menjadi salah satu film yang akan ditayangkan di platform tersebut awal tahun depan."Film-film Bumilangit Universe, atau BCU akan hadir di Disney Plus Hotstar setelah rilis di bioskop. Gundala akan tersedia di Disney Plus Hotstar pada Februari 2021," ungkap Joko Anwar.Selain itu, Screenplay Bumilangit mengumumkan empat aktor aktris ternama yang akan menjadi pemeran terbaru Bumilangit Cinematic Universe. Mereka dinantaranya Christine Hakim, Dimas Anggara, Jefri Nichol hingga Reza Rahadian."Saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan sesuatu menarik pada semuanya. Saya ingin menyampaikan bahwa kami sedang menggarap film BCU berikutnya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengungumkan para pemeran dalam film ini," terang Joko Anwar.Joko Anwar belum mendetail mengenai proyek dan karakter apa yang diperankan empat aktor dan aktris kenamaan Tanah Air tersebut. Mereka akan bergabung dengan nama-nama yang telah diumumkan tahun lalu yaitu Abimana Aryasatya (Gundala), Chicco Jerikho (Godam), Pevita Pearce, (Sri Asih), Chelsea Islan (Tira), Tara Basro, (Merpati), dan Hannah Al Rashid (Camar).Selain itu Kelly Tandiono (Bidadari Mata Elang), Joe Taslim (Mandala), Vanesha Prescilla (Cempaka), Della Dartyan (Nila Umaya), Ario Bayu (Ghani Zulham), Bront Palarae (Pengkor), Tatjana Saphira (Mustika Sang Kolektor), Adhisty Zara (Virgo), Dian Sastrowardoyo (Dewi Api), dan Nicholas Saputra (Aquanus). Adapula Lukman Sardi Ridwan Bahri, Daniel Adnan, dan Asmara Abigail dan Tanto Ginanjar.(ASA)