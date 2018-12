Raup 3,2 Juta Penonton, Suzzanna Masih Pimpin Box Office

Tidak banyak jumlah penonton film dalam negeri di bioskop selama sepekan terakhir. Namun dalam masa sepi jelang akhir tahun ini, film horor supranatural Suzzanna: Bernapas dalam Kubur masih meraup penjualan tiket terbanyak dibanding film-film domestik lain.Suzzanna (Soraya Intercine Films) dirilis perdana pada Kamis, 15 Desember 2018 dan telah melewati akhir pekan keempat hingga Minggu, 9 Desember. Selama sepekan terakhir (3-9 Desember), jumlah penjualan tiket bertambah sekitar 241 ribu lembar.Menurut data FilmIndonesia.or.id, total penjualan tiket selama 25 hari tayang bioskop adalah 3,27 juta atau setara pendapatan kotor Rp121 miliar (asumsi Rp37 ribu per tiket). Sejak akhir pekan lalu, film ini telah menembus rekor film film kedua terlaris 2018 mengekor Dilan 1990 dan film supranatural terlaris 2018 melampaui Danur 2: Maddah.Dalam periode yang sama, film A Man Called Ahok (The United Team of Art) menambah capaian 15 ribu tiket. Total penjualan selama 32 hari tayang adalah 1,46 juta lembar atau setara Rp54,21 miliar. Untuk sementara film ini menjadi film terlaris ke-9 selama 2018.Dua film terbaru, Tusuk Jelangkung (Max Pictures) dan Sesuai Aplikasi (TBS Films), punya capaian komersial cukup bagus mengekor Suzzanna. Selama empat hari pertama (6-9 Desember), Sesuai Aplikasi meraup penjualan tiket 90 ribu lembar, sedangkan Tusuk Jelangkung mencapai 52 ribu lembar.Dari tiga film pekan sebelumnya, hanya Arwah Tumbal Nyai: part Nyai (RA Pictures) yang masih punya capaian komersial tinggi. Selama sepekan terakhir (3-9 Desember), angka penjualan bertambah 78 ribu sehingga total menjadi 178 ribu.Sementara itu, Namamu Kata Pertamaku (Paramedia Indonesia) dan Wengi: Anak Mayit (Prized & Moov) hanya menambah angka penjualan empat ribu hingga 20 ribut lembar tiket.Berikut daftar 15 film terlaris tahun ini menurut data FilmIndonesia.or.id per Senin, 10 Desember 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (3.270.468)3. Danur 2: Maddah (2.572.672)4. Si Doel the Movie (1.757.653)5. Asih (1.714.798)6. #Teman tapi Menikah (1.655.829)7. Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 (1.552.014)8. Jailangkung 2 (1.498.635)9. A Man Called Ahok (1.465.145)10. Sabrina (1.337.510)11. Kuntilanak (1.236.000)12. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)13. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)14. Yowis Ben (935.622)15. Rasuk (900.362)(ASA)