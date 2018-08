Sebelum Iblis Menjemput Melesat di Akhir Pekan Kedua Pemutaran

: Film horor Sebelum Iblis Menjemput dari Sky Media melesat di box office sepekan terakhir. Setelah dibuka dengan capaian 271 ribu tiket pada empat hari pertama, film ini menambah angka penjualan tiket 406 ribu lembar selama tujuh hari hingga Minggu, 19 Agustus 2018.Menurut data Katalog Film Indonesia, total capaian box office Sebelum Iblis Menjemput menjadi 677 ribu tiket selama 11 hari tayang. Dengan asumsi satu tiket senilai Rp37 ribu, pemasukan kotor film ini telah mencapai Rp25 miliar. Hingga Senin, 20 Agustus, film ini masih beredar di 237 layar.Dalam periode yang sama, film drama percintaan Serendipity dari Virgo Putra Film menembus angka penjualan tiket 15 ribu. Film ini memang dibuka di sedikit layar dan kini hanya tersisa di satu layar saja. Drama komedi Kasinem is Coming dari Bidar Batavia Group Films meraup penjualan 13 ribu tiket dan sudah turun layar setelah 11 hari tayang.Tiga film terbaru, Rompis, DOA (Doyok-Otoy-Ali Oncom): Cari Jodoh, serta Gentayangan membuka akhir pekan pertama dengan cukup baik.DOA dari MD Pictures meraup angka penjualan tiket 216 ribu atau setara Rp8 miliar selama empat hari tayang. Rompis dari MNC Pictures meraup 162 ribu atau setara Rp6 miliar. Lalu Gentayangan dari MVP Pictures meraup 107 ribu atau setara Rp3,9 miliar.Sementara itu, Si Doel The Movie dari Falcon Pictures menambah capaian 285 ribu tiket selama tujuh hari terakhir. Total capaian box office selama 18 hari adalah 1,65 juta tiket atau setara pemasukan kotor Rp61 miliar. Film ini masih beredar di 187 layar.Untuk sementara, Si Doel menjadi film domestik terlaris ketiga tahun ini, setelah Dilan 1990 (Falcon), dan Danur 2: Maddah (MD).Kafir: Bersekutu dengan Setan dari Starvision Plus masih beredar di 31 layar. Selama 18 hari, film ini mencapai angka penonton di bawah 680 ribu.22 Menit dari Buttonijo Films sudah bersiap pamit dari bioskop setelah tayang selama 32 hari. Film ini telah meraup angka penjualan tiket 786 ribu lembar atau setara Rp29 miliar dan hanya tersisa di satu layar.Aib: #Cyberbully dari produser Amar Mukhi dann 13: The Haunted dari RA Pictures sudah pamit dari bioskop. Keduanya meraup angka penjualan tiket di bawah 500 ribu.Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun menurut data Katalog Film Indonesia per Senin, 20 Agustus 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. Si Doel The Movie (1.654.410)4. #Teman tapi Menikah (1.653.105)5. Jailangkung 2 (1.498.635)6. Sabrina (1.337.510)7. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)8. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)9. Yowis Ben (935.622)10. Rasuk (900.019)11. Target (823.525)12. Sajen (792.892)13. 22 Menit (786.242)14. Benyamin Biang Kerok (740.346)15. Alas Pati (682.470)(DEV)