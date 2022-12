Avatar: The Way of Water Tayang Hari Ini, Rasakan Petualangan di Dunia Pandora ala Avatar di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinopsis Avatar: The Way of Water

Jakarta: Rilisnya film Avatar: The Way of Water karya James Cameron di Bioskop membuat Disney Indonesia menghadirkan pengalaman menjelajahi dunia Pandora di Jakarta.Selain instalasi dunia Pandora ala “Avatar” di Senayan City yang dibuka mulai 5 Desember lalu, ada juga kolaborasi dengan seniman Indonesia seperti instalasi karya seni Alex Abbad dan karya fotografi CGI (computer graphic images) karya fotografer Yessica Riany.Ia menggandeng sejumlah selebritas Indonesia untuk bergabung dalam proyek kolaborasi ini. Beberapa di antaranya adalah Ibnu Jamil, Ririn Ekawati, hingga Asmara Abigail.Dilatari oleh peristiwa yang diceritakan di film pertama lebih dari satu dekade yang lalu, “Avatar: The Way of Water” mulai menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri dan anak-anak mereka), masalah yang mengikuti mereka, upaya yang dilakukan dalam melindungi satu sama lain, pertempuran yang mereka hadapi untuk tetap hidup dan tragedi yang mereka alami.Menariknya, petualangan seperti berada di Dunia Pandora Avatar ini bisa kamu rasakan secara gratis hingga 8 Januari 2023.Diketahui, Film Avatar kali ini dikabarkan akan memiliki durasi lebih panjang sekitar 30 menit daripada sebelumnya. Melansir dari The Hollywood pada 3 November 2022, film sekuel Avatar itu akan berdurasi selama 3 jam 10 menit. Durasi itu sudah termasuk credit title ketika pemutaran film yang memakan waktu sekitar 10 menit.Avatar merupakan sebuah film fiksi epik Amerika Serikat yang disutradarai oleh James Cameron. Avatar muncul sebagai film pertama kali pada 2009 dan kini berlanjut ke sekuel kedua.Sesuai dengan judulnya, Avatar: The Way of Water akan mengisahkan tentang kehidupan di Planet Pandora. Karakter dari Sam Worthington, Zoe Saldana, Sully, serta Na’vi juga akan menjadi fokus film kali ini.Avatar: The Way of Water akan mengambil latar waktu satu dekade atau lebih seusai Avatar 2009. Film ini bercerita mengenai perjalanan keluarga lima anak Jake Sully dan Neytiri yang baru saja ditemukan.Terlepas dari upaya terbaik mereka untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama. Namun, ancaman yang akrab muncul kembali dan membuat Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka terpaksa untuk melarikan diri ke tanah klan Metkayina di lautan Pandora.