Film 13 Bom di Jakarta Tembus 500 Ribu Penonton

(ASA)

Film 1 3 Bom di Jakarta mendulang 500 ribu penonton setelah lima hari tayang di bioskop. Film karya sutradara Angga Dwimas Sasongko itu menceritakan tentang kondisi kota Jakarta yang mencekam setelah adanya serangan dan ancaman teror dari sekelompok teroris terkait 13 bom yang akan diledakkan di tempat umum setiap 8 jam sekali.“Terima kasih semuanya yang sudah menonton film 13 Bom di Jakarta. Kami para pemain, sutradara, penulis dan semua yang terlibat di film ini benar-benar semangat dan put our heart and soul into it. Ayo ajakin temen-temennya nonton lagi, dan yang sudah nonton jangan spoiler ya,” kata Ardhito Pramono yang berperan sebagai William.Aksi baku tembak, kejar-kejaran, perkelahian hingga ledakan dahsyat menggunakan practical effect sukses menyajikan tontonan sarat ketegangan dari awal hingga akhir.“Benar-benar menegangkan. Pas nonton, kita juga gelisah untuk nungguin what’s next (adegannya). Very much a roller coaster ride,” testimoni aktor Arifin Putra.Tidak hanya mengandalkan aksi laga yang seru, film 13 Bom di Jakarta yang terinspirasi dari kejadian nyata ini juga memiliki kedalaman cerita yang menarik simpati penonton.“Aku suka banget sama alur ceritanya. Terus, ada juga plot twist yang bikin aku kaget banget. Semua penonton (di studio) tepuk tangan,” kata aktris Aurelie Moeremans.Keputusan Angga Dwimas Sasongko mengusung genre aksi spionase dalam film 13 Bom di Jakarta, setelah sebelumnya mengeksplorasi genre heist dalam Mencuri Raden Saleh, juga dianggap menyegarkan sinema Indonesia.Keseruan cerita dan berbagai aksi mencekam dalam film disajikan secara prima oleh kualitas akting dari Rio Dewanto, Ganindra Bimo, Putri Ayudya, Lutesha, Chicco Kurniawan, Ardhito Pramono, Rukman Rosadi yang sudah tidak diragukan lagi. Saksikan dahsyatnya ledakan dan action yang intens dalam film 13 Bom di Jakarta. Film ini sedang tayang di bioskop, sekarang.