Yono Bakrie Bintangi Film Terbaru Soleh Solihun, Star Syndrome

Yono Bakrie memulai kariernya sebagai komika, tetapi ia juga turut membintangi serial web sebagai aktor sejak tahun lalu. Kini, Yono Bakrie akan memulai debut film pertamanya dalam film garapan Soleh Solihun, yakni Star Syndrome.Yono mengungkapkan akan ikut berpartisipasi dalam film terbaru Soleh Solihun bertajuk Star Syndrome. Ia akan tampil dalam satu adegan di film tersebut."Films udah, cuma di tempat Kang Soleh (film Star Syndrome), iya satu scene, belum tayang," ungkap Yono, dikutip dari acara podcast di saluran YouTube Agak Laen Official.Film Star Syndrome rencananya tayang di bioskop mulai 8 Juni 2023. Film yang disutradarai oleh Soleh Solihun ini dibintangi juga oleh Gilang Dirga, Tissa Biani, Kezia Aletheia, Maisha Kanna, Tanta Ginting, hingga Tora Sudiro.Film Star Syndrome akan bercerita tentang seorang mantan vokalis bernama Jay (Gilang Dirga) yang ingin kembali eksis di dunia tarik suara karena tantangan dan perubahan yang terjadi sekarang membuat dirinya semakin bersemangat untuk berjuang. Jay bertemu seorang wanita bernama Noor (Kezia Aletheia) saat sedang berpikir dan berusaha mewujudkan keinginannya tersebut.Sebelumnya, Yono Bakrie pernah membintangi beberapa serial web, seperti Kalau Jodoh Takkan ke Mana (2022), Cek Toko Sebelah: Ada Lawan Baru (2022), Imperfect the Series 2 (2023), dan Induk Gajah (2023).Yono Bakrie dan Soleh Solihun juga akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.