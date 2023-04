Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mongol Stres atau pria yang kerap disapa Mongol, merupakan seorang komedian sekaligus aktor kelahiran Manado. Memiliki nama asli Rony Imannuel, Mongol kini sudah dikenal luas oleh publik terutama bagi masyarakat pecinta stand up comedy Tanah Air. Lantas, seperti apa profil Mongol dan bagaimana Ia mengawali karier sebagai komika?Nama Mongol Stres menjadi besar lewat program Stand Up Comedy Show Metro TV. Komedian Pandji Pragiwaksono juga turut andil dalam masa awal karier Mongol. Setelah nama Mongol melambung tinggi, Ia aktif di dunia seni peran. Beberapa film yang pernah dibintangi Mongol antara lain Warkop DKI Reborn, Si Juki the Movie, Comic 8.Mongol dikenal punya jalan hidup yang menarik. Sebelum menjadi komika, dirinya sempat menjadi penyembah setan. Mongol pernah tergabung dalam satu sekte penyembah setan selama tujuh tahun, hingga pada 1997, komika ini memutuskan untuk keluar dari sekte bernama First Satanic Church.Meski dikenal dengan karakter humoris, Mongol juga punya sisi serius. Dia turut aktif dalam dunia politik dan bergabung pada Partai Solidaritas Indonesia pada tahun 2021. Komika ini pernah tampil di acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Januari 2023, di hadapan Presiden Joko Widodo.Mongol Stres yang kerap melabeli diri sebagai komika termahal di Indonesia juga jadi menjadi salah satu alasan sobat Medcom untuk datang ke Stand Up Fest. Diketahui bayaran Mongol berkisar Rp45 juta per 15 menit loh! Mongol dikenal lewat cara penuturan cerita yang ringan, dipahami semua kalangan, dan tak jarang menyinggung hal-hal sensitif dengan perspektif yang unik.Sobat Medcom dapat mengunjungi Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa “ pada 23 Juni 2023 mendatang yang diselenggarakan di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan. Selain Mongol, tampil juga Soleh Solihun, Popon Kerok, Yono Bakrie, dan Ate.Tiket dapat dibeli melalui laman ini Stand Up Fest | The Series Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)(Natania Rizky Ananda)