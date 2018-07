Laporan Eksklusif Premier Si Doel The Movie di Belanda

Ratusan orang menyerbu Pathe Tuschinski, Amsterdam, pada Senin, 23 Juli 2018. Kedatangan mereka tidak lain untuk melihat secara langsung acara Gala Premier Si Doel The Movie yang turut menghadirkan semua pemeran utama.Pathe Tuschinski merupakan gedung teater bersejarah yang dialihfungsikan jadi bioskop. Si Doel The Movie jadi film Indonesia pertama yang tayang di bioskop ini.Dari pantauan Medcom.id, ratusan penonton yang hadir didominasi oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda, maupun di negara Eropa lain. Mereka rela menunggu berjam-jam untuk bertemu dengan para pemeran secara langsung. Beberapa di antaranya, bahkan rela izin dari tempat kerja."Saya datang dari Den Haag, 45 menit naik kereta, saya mengikuti film Si Doel dari dulu," kata Diana, salah satu penonton yang sudah menunggu dua jam sebelum acara.Cerita berbeda datang dari Jacqueline, dia sempat menyambangi tempat syuting Si Doel di beberapa tempat di Amsterdam pada Maret lalu. Sayang, Jacqueline tidak sempat bertemu para pemeran."Saya kejar ke Tropen Museum, ke Albert Cuyp, tetapi tidak bertemu juga. Saya dapat informasi dari grup orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda di Facebook soal syuting Si Doel."Cornelia Agatha, pemeran Sarah dalam Gala Premier Si Doel The Movie di Amsterdam (Foto: Shindu Alpito)Pada pukul 18:00, area depan gedung pemutaran film kian ramai. Mereka yang hadir didominasi oleh para ibu dan perempuan paruh baya. Sesekali terdengar mereka kompak bernyanyi soundtrack Si Doel, juga teriakan-teriakan mendukung Zaenab atau Sarah.Suasana area luar gedung Pathe Tuschinski, satu jam sebelum sesi karpet merah digelar (Foto: Shindu Alpito)Gala premier dimulai dengan karpet merah, pukul 19:00 waktu setempat. Para pemeran turun dari mobil Limousin. Mulai dari Adam Jagwani, Suti Karno, Mandra, Maudy Koesnaedi, Cornelia Agatha dan tentu saja Rano Karno. Sorak-sorai penonton yang sudah menunggu lama di depan Pathe Tuschinski mengiringi perjalanan para pemeran utama melintasi karpet merah menuju ke dalam gedung.Bagi penggemar Si Doel, tentu film ini adalah pengobat rindu. Si Doel bukan saja menghadirkan kisah-kasih yang rumit antara Doel, Sarah dan Zaenab, tetapi juga menghadirkan sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya orang Jakarta."Si Doel adalah bagian dari rumah," kata Erry, perempuan paruh baya asal Slipi, Jakarta Barat yang sudah puluhan tahun merantau ke Belanda.Bagi Erry, Si Doel bukan sekedar film biasa. Selain mewarnai masa mudanya, karakter dalam film Si Doel dia rasa begitu lekat dengan kehidupannya di Indonesia. Satu nilai yang menurut Erry harus dipertahankan dari film ini adalah kultur Betawi yang jadi roh utama.Film benar-benar diputar satu jam setelah sesi karpet merah, tepatnya pukul 20:00. Selain dihadiri para penggemar dan awak media, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Indonesia di Belanda, Fikry Cassidy turut hadir."Mudah-mudahan bukan hanya Si Doel, tetapi film-film Indonesia lainnya bisa premier di sini. Juga sebagai pembuka produser-produser film di Eropa untuk bekerjasama dengan pembuat film Indonesia," ujar Fikry.Rano Karno selaku pemeran utama sekaligus sutradara sebelumnya mengatkan antusiasme orang Indonesia di Belanda dan juga negara-negara lain terhadap Si Doel The Movie tinggi. Pathe Tuschinski yang mampu menampung 750 penonton disebut kurang mengakomodasi minat orang Indonesia di Belanda untuk menonton Si Doel The Movie yang mencapai 1.800 orang. Falcon Pictures selaku rumah produksi awalnya berencana mencari layar tambahan di Belanda, namun hal itu urung terlaksana lantaran sulitnya mencari layar bioskop yang bisa disewa pada tanggal premier.Si Doel secara resmi diputar serentak di bioskop-bioskop Indonesia pada 2 Agustus 2018.(ASA)