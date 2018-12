Zaenab Makin Galau di Si Doel The Movie 2

Proyek sekuel Si Doel the Movie dipastikan telah berlanjut dengan kisah utama mengenai cinta segitiga antara Doel, Sarah, dan Zaenab. Maudy Koesnaedi menyebut bahwa film ini akan memberi porsi lebih banyak untuk karakter yang dia perankan, Zaenab.Proses syuting sudah dimulai sejak Rabu pagi, 12 Desember 2018 di Studio Toha Ciputat dan akan berlanjut hingga Februari 2019 di sejumlah tempat lain. Maudy sudah menyelesaikan dua adegan untuk Zaenab yang mengambil latar rumah Mak Nyak. Aminah Cendrakasih dan Suti Karno juga ikut bermain."Alhamdulillah hari ini saya sudah lunas dua adegan untuk hari pertama Si Doel The Movie 2. Bismillah, sebagai langkah pertama bisa lancar hingga ke depan," kata Maudy dalam jumpa pers di Studio Toha, saat jeda syuting hari pertama.Menurut Maudy, karakter Zaenab punya fungsi menjaga aspek sentimentil atau "baper" (bawa perasaan) dalam kisah percintaan Doel. Aspek ini masih akan ada dalam film kedua. Bahkan curahan hati (curhat) Zaenab mendapat ruang lebih banyak untuk diselami."Di sini, kayaknya (Zaenab) dikasih porsi lebih banyak buat curhat. Kalau film pertama, lebih banyak Sarah curhat. Kalau di sini, Zaenab dikasih kesempatan untuk lebih," ungkap Maudy.Rano Karno, aktor utama sekaligus kreator kisah Si Doel versi serial dan film terbaru, menyebut film kedua akan memberi jawaban bagi konflik perasaan para tokohnya, terutama Doel. Kendati begitu, masih ada yang belum selesai."Sebetulnya Doel selalu memberi keputusan, tapi ujungnya kebimbangan. (Soal akhir konflik Doel), tentu rahasia ya, tetapi di ujung ada jawaban," kata Rano dalam kesempatan sama."Durasi film ini 1,5 jam, tentu enggak akan bisa selesai, apalagi dengan tokoh yang banyak. Makanya seperti Mandra tadi bilang, 'Wah gue enggak tahu jadi apa dan gimana'. Kalau film begitu. Kalau sinetron, bisa beruntun. Jadi kalau untuk film, penyesatan agak berbeda," lanjutnya.Si Doel The Movie 2 dijadwalkan rilis di bioskop pada awal Juni 2019.(ASA)