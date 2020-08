Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Disney Plus Hotstar akan hadir di Indonesia mulai 5 September 2020. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Disney, Bob Chapek."Dengan senang hati saya umumkan bahwa kami akan meluncurkan Disney Plus Hotstar pada 5 September di Indonesia, salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia,” kata Chapek, dikutip Variety, Senin 10 Agustus 2020.Chapek memaparkan, Disney Plus Hotstar dibuat pada Maret lalu dengan menggandeng platform Hotstar yang sangat sukses di India. Disney Plus Hotstar akan menyiarkan konten andalan Disney mencakup 500 film layar lebar serta 7 ribu episode film series dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, dan National Geographic."Pada akhir tahun, Disney Plus akan tersedia di sembilan dari 10 ekonomi teratas di dunia," sambung ChapekDisney Plus Hotstar juga akan menayangkan film-film Indonesia dari 7 studio film lokal ternama di antaranya Falcon Pictures, Frontera Inter Media, Kharisma Starvision Plus, MD Pictures, Rapi Film, Bumilangit, dan Tiga Belas Entertainment. Beberapa film Indonesia yang akan diputar yaitu waralaba Warkop DKI Reborn, Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, Pengabdi Setan, Hangout hingga Gundala.Disney Plus Hotstar juga akan menyiarkan film-film layar lebar Indonesia yang belum ditayangkan di bioskop. Beberapa film tersebut di antaranya Sabar Ini Ujian, Pelukis Hantu, Bidadari Mencari Sayap, Rentang Kisah, Malik & Elsa, Warkop DKI Reborn 4 dan Benyamin Biang Kerok 2.Disney Plus Hotstar di Indonesia juga akan menayangkan sekitar 23 judul film Bollywood seperti Jodhaa Akbar, Barfi!, serial drama Yehh Jadu Hai Jinn Ka! hingga program bincang-bincang selebriti Koffee with Karan. Semua konten India akan memiliki teks terjemahan atau sulih suara dalam Bahasa Indonesia.Sayangnya, Disney Plus Hotstar belum membeberkan berapa harga yang diberikan untuk berlangganan layanan stremaing tersebut. Hanya saja Disney Plus Hotsrar dikabarkan menggaet Telkomsel dalam menawarkan berbagai promosi dan paket berlangganan di Disney Plus Hotstar..“Telkomsel sedang bertransformasi dari operator seluler menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Salah satu pilar utama dari tujuan kami adalah menjadikan Telkomsel sebagai Rumah Hiburan untuk seluruh Indonesia,” ujar Presiden Direktur Telkomsel, Setyanto Hantoro.(ASA)