Menang Aktris Terbaik Golden Globe 2023, Michelle Yeoh Dedikasikan untuk Minoritas

Jakarta: Michelle Yeoh meraih penghargaan sebagai Aktris Terbaik dalam Golden Globe Awards 2023. Ia mendedikasikan kemenangannya untuk kaum minoritas Michelle Yeoh mendapatkan piala Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy melalui film Everything Everywhere All At Once."Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, untuk berada di sini hari ini, tetapi saya pikir itu sepadan," kata Michelle Yeoh dalam pidato penerimaannya di Golden Globes 2023, dilansir dari The Hollywood Reporter.Wanita berusia 60 tahun itu menceritakan bagaimana awal mula dia berkarier di Hollywood dan menyadari dirinya adalah minoritas."Saya ingat ketika saya pertama kali datang ke Hollywood, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan sampai saya tiba di sini. Saya datang ke sini dan diberi tahu: Anda minoritas. Seseorang berkata kepada saya, ‘Kamu berbicara bahasa Inggris?'," kenang Michelle Yeoh."Saya bilang, 'Ya, penerbangan ke sini kira-kira 13 jam jadi saya belajar di jalan.'" ia membalas dengan candaan.Michelle Yeoh lalu merasa kesal dengan musik yang dimainkan karena menandakan waktunya untuk berpidato telah habis. "Tolong diam. Aku bisa menghajar kalian!" ujar dia.Michelle Yeoh pun mendedikasikan penghargaan yang ia dapat untuk para imigran Asia. Sebagai informasi, Everything Everywhere All At Once bercerita tentang imigran Tiongkok terbawa dalam petualangan luar biasa, di mana dia sendiri yang dapat menyelamatkan dunia dengan menjelajahi alam semesta lain yang terhubung dengan kehidupan yang bisa dia jalani."Ini untuk semua yang telah bekerja keras, semua yang datang sebelum saya, yang mirip dengan saya, dan semua yang melakukan perjalanan ini bersama kami," tutup Michelle Yeoh.Michelle Yeoh berhasil mengalahkan empat aktris lainnya yakni Lesley Manville dalam film Mrs. Harris Goes to Paris, Margot Robbie di Babylon, Anya Taylor-Joy di The Menu, dan Emma Thompson di Good Luck to You, Leo Grande.