Kenali The Capitol yang Jadi Ibu Kota Pemerintahan 13 Distrik The Hunger Games

Apa Itu The Capitol?

Baca juga: Urutan Film The Hunger Games

Dimana Lokasi The Capitol?

Sejarah Awal Pembentukan The Capitol

Budaya dan Masyarakat The Capitol



Advertisement

(ELG)

The Capitol sudah tidak asing lagi bagi para penikmat film The Hunger Games . Simak penjelasannya di bawah ini.Sudah banyak yang tahu bahwa The Capitol menjadi tempat bagi para peserta The Hunger Games berkumpul sebelum memasuki area permainan. Terlihat warganya dipenuhi dengan orang-orang berpengaruh dan sukses. Namun, tempat seperti apa The Capitol itu.The Capitol adalah kota metropolitan berteknologi maju yang menjadi tempat tinggal warga paling kaya dan berkuasa di Panem, negara fiksi masa depan dalam novel trilogi The Hunger Games karangan Suzanne Collins. Kota tersebut memerintah tiga belas distrik dan tempat diselenggarakannya The Hunger Games.Sebelum Pemberontakan Kedua, The Capitol adalah negara diktator tirani, kini republik konstitusional, yang dipimpin oleh seorang presiden dan memegang dominasi politik serta ekonomi total atas Panem. Untuk menegakkan pemerintahannya, The Capitol memiliki pasukan penjaga perdamaian dan tidak segan-segan untuk melakukan hukuman mati, propaganda, hingga kehancuran bagi para distrik.Merangkum dari berbagai sumber, lokasi The Capitol berada di bagian barat pegunungan bekas Amerika Utara. Bisa jadi The Capitol berada di dekat lokasi Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat.Meski belum diketahui pasti kapan The Capitol didirikan, tetapi tercatat bahwa kota tersebut didirikan oleh sekelompok warga Panem yang berasal dari keluarga paling kaya, berkuasa, dan termasuk kalangan elit. Kemudian, banyak warga panem yang datang ke The Capitol karena banyaknya kekayaan, hak istimewa, dan kekuasaan yang diperoleh dari berbagai distrik.Kebanyakan masyarakat yang tinggal di The Capitol sangat suka menjadi pusat perhatian. Hal penting yang ada di dalam pikiran mereka adalah gaya hidup dan busana yang luar biasa.Penduduk The Capitol tidak segan untuk melakukan operasi plastik dan melakukan perubahan pada diri mereka. Tidak sedikit juga yang memasanh pertama di kulit dan menggunakan wig rambut berwarna-warni.Bagi Sobat Medcom yang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan penduduk The Capitol pasti akan melihat cara berbicara dengan akses aneh dan intonasi yang tinggi. Selain itu, mereka tidak membuka rahang terlalu besar dan mengakhiri kalimat dengan nada tinggi seperti sedang ingin bertanya.Sebagai orang terkaya di Panem, penduduk The Capitol cenderung memiliki pekerjaan yang menguntungkan, mulai dari dokter, ilmuwan, profesor universitas, reporter berita, manajer bank, hingga perancang busana. Nepotisme dan obsesi terhadap 'uang lama' juga lazim di kehidupan sosial The Capitol.