Pengisi Suara Joel di Game Last of Us Muncul di Serial Episode 8, Ini Sosoknya

Jakarta: Serial original HBO The Last of Us (TLOU) sudah memasuki episode ke-8. Di episode teranyar ini terdapat sebuah kejutan bagi fandom game TLOU.Pengisi suara Joel di game TLOU, Troy Baker, muncul di episode ini. Baker berperan sebagai James, sosok antagonis yang muncul menjelang di akhir game TLOU.Karakter di serial dan game-nya sama. Ellie yang sedang berburu bertemu dengan James (Baker) dan David, seorang pendeta sekte kanibal yang diikuti James. Di episode 8 ini James mati dibacok oleh Ellie saat ia dan David berusaha untuk membunuh remaja 13 tahun itu.Usai penayangan episode 8 The Last of Us, Baker mengunggah foto bersama Bella Ramsey alias Ellie di Instagramnya @officialtroybaker. Ia memuji akting Bella Ramsey di serial ini.“James dan Ellie di masa yang lebih baik. Sangat kagum pada manusia ini sebagai pemain dan pribadi,” tulis Baker seperti dilihat Medcom.id, Rabu, 8 Maret 2023.(Troy Bake foto bersama Bella Ramsey/Instagram @officialtroybaker)Baker bukanlah cast asli pertama yang muncul di serial The Last of US. Sebelumnya, dalam episode 4 menampilkan Jeffrey Pierce, pengisi suara Tommy dalam game. Ia berperan sebagai antek pemimpin gerakan rakyat, Kathleen.Di episode 8 yang "When We Are In Need" ini diceritakan Ellie berjuang mencari makanan setelah berhasil menjahit luka Joel. Ia memutuskan untuk berburu dengan menggunakan senapan milik Joel.Ellie berhasil menembak seekor rusa. Namun, rusa tersebut berhasil kabur dan ketika dikejar sudah ada dua orang James dan David yang akan mengambil rusa tersebut.Dengan cepat Ellie menodongkan senapan ke arah mereka. Singkat cerita Ellie meminta rusa tersebut ditukar dengan obat. David menyuruh James kembali untuk mengambil persediaan obat.Ellie dan David pun bertukar cerita, di awal cerita terlihat David sebagai pemimpin kultus yang penuh belas kasih. Ia kemudian dengan tenang mengetahui bahwa Joel adalah orang yang membunuh pengikutnya.Mengetahui fakta tersebut membuat para pengikut David ingin membalas dengan kepada Joel. Sementara itu David mempunyai tujuan tersendiri. Ia menangkap Ellie dan mengurungnya. Momen ketika Ellie dikurung ini mengungkap fakta mengerikan tentang David yang merupakan seorang kanibal.Sementara itu, Joel yang diburu oleh anggota yang ingin balas dendam sudah mulai pulih. Suntikan yang diberikan Ellie membuat Joel kembali bangkit dan berhasil mengatasi para anggota tersebut dan mencari Ellie.Di episode ini Joel memanggil Ellie dengan “baby girl” setelah berhasil bertemu. Baby girl adalah panggilan sayang Joel ke anaknya. Sebelumnya Joel memanggil Ellie dengan cargo. Akhir adegan ini semakin membuat emosional karena Joel mulai menganggap Ellie sebagai keluarganya.