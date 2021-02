Ng Man Tat, Pemeran Paman Boboho dan Shaolin Soccer Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor top Hong Kong Ng Man-tat atau dikenal dengan nama Wu Mengda meninggal dunia pada Sabtu, 27 Februari 2021, waktu setempat, pada usia 70 tahun. Aktor yang dikenal lewat peran Paman Boboho itu dikabarkan menderita kanker hati.Berita ini dikonfirmasi BBC Chinese. "Bintang film Hong Kong Wu Mengda meninggal karena kanker hati pada hari Sabtu di usia 70 tahun," tulis BBC Chinese.Ng Man Tat sangat familiar di Indonesia lewat peran-perannya di lebih dari 200 film dan serial televisi. Beberapa film top yang diperankan Ng Man Tat antara lain All for the Winner (1990), The Saint of Gamblers (1995), Shaolin Soccer (2001), Kung Fu Dunk (2008), The Wandering Earth (2019).Wu Mengda lahir di Xianmen, Fujian, pada 2 Januari 1952. Dia mulai belajar akting pada usia 19 tahun, dan memulai debut film pada usia 22 tahun.(ASA)