Benedict Cumberbatch Balas Kritikan untuk Film The Power of the Dog

Aktor asal Inggris, Benedict Cumberbatch membalas kritikan pedas dari Sam Elliot tentang film The Power of the Dog.Sebelumnya, telah diketahui, Karakter-karakter dan alur cerita The Power of the Dog memiliki tema maskulinitas toksik dan represi homoseksualitas.Dalam podcast WTF with Marc Maron, Elliot menyemprot karya sutradara Jane Campion itu dengan menyebutkan kalau Campion tidak paham budaya barat lama."Jane Campion, dia adalah seorang sutradara hebat, aku suka karya-karya sebelumnya. Tapi apa yang wanita berasal dari New Zealand ketahui tentang budaya barat Amerika? Dan mengapa dia melakukan syuting di New Zealand, lalu menyebutnya sebagai Montana dan bilang 'Ini lah keadaan dahulu?'. Itu membuatku tersinggung." kata bintang A Star Is Born tersebut.Elliot lalu membanding-bandingkan alur cerita film dengan pengalaman dirinya sendiri."Dan mitosnya terdapat banyak pria macho dengan hewan ternaknya. Aku sendiri berasal dari Texas, di mana aku bergaul dengan keluarga, bukan para pria, tapi keluarga beberapa generasi yang menghabiskan hidup mereka sebagai cowboy. Dan ketika aku melihatnya aku berpikir, 'Apa-apaan? Kita berada di masa mana sekarang?'" ucap Elliot.Cumberbatch membalas respons dari Sam Elliot dengan menyatakan bahwa karakter Phil Burbank yang dia perankan sangat relevan dengan zaman sekarang."Orang-orang ini masih ada sampai sekarang. Bisa jadi di depan pintu rumah kita atau di jalanan, atau itu seseorang yang kita temui di bar atau lapangan olahraga. Terdapat agresi, kemarahan, frustrasi dan tidak bisa mengatur atau mengetahui siapa dirimu di saat itu, yang merusak orang tersebut dan yang kita ketahui, merusak orang sekitar." ujar bintang Doctor Strange in the Multiverse of Madness.Cumberbatch mengajak orang-orang untuk lebih peduli dan perhatian dengan sifat maskulinitas toksik seperti karakter Phil Burbank."Tidak ada ruginya melihat karakter sehingga bisa mencapai akar penyebabnya. Ini adalah kasus spesifik represi, tapi juga intoleransinya identitas sesungguhnya Phil. Semakin kita melihat di bawah tudung maskulinitas toksik dan mencoba mencari akar penyebabnya, semakin besar kesempatan bagi kita untuk mudah menghadapinya saat hal itu terjadi ke anak-anak kita." imbuh Cumberbatch.Dalam pengumuman nominasi piala Oscar 2022, The Power of the Dog mendapat 12 kategori nominasi, salah satunya Aktor Terbaik untuk Benedict Cumberbatch, Penulis Skenario Adaptasi Terbaik dan Sutradara Terbaik untuk Jane Campion dan Film Terbaik.