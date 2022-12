Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The World of the Married merupakan salah satu drama Korea yang sukses tidak hanya di negara asalnya tetapi juga di Indonesia. Melihat pencapaian itu, Screenplay membuat ulang serial itu dengan tajuk Mendua.Walaupun ceritanya berasal dari The World of the Married, namun serial Mendua nantinya menghadirkan cerita yang sedikit berbeda dan sarat nuansa Indonesia. Sutradara Mendua, Pritagita Arianegara menuturkan bahwa mengubah cerita dengan gaya kearifan lokal bertujuan agar serial ini nantinya dapat diterima dan lebih dekat dengan penonton Indonesia.“Kita sih buatnya dengan kearifan lokal supaya bisa diterima seriesnya di Indonesia, jadi bisa pada relate sama ceritanya,” ujar Prita.Serial ini dibintangi oleh beberapa artis dan aktor ternama. Di antaranya adalah Adinia Wirasti (Doktor Sekar), Chicco Jerikho (Iwan Atmajaya), Tatjana Saphira (Isabella Rijanto), Bima Azriel (Dennis Atmaja), Winky Wiryawan (Rama Mahendra), Jolene Marie (Marsha Mahendra), Karina Salim (Jenny Lukman), dan beberapa bintang lainnya.Adinia Wirasti sebagai tokoh utama mengungkapkan, adaptasi cerita ini akan membawa kembali kenangan bagi para penggemar seri sebelumnya. Hanya saja penonton mendapatkan feeling yang berbeda karena ada sentuhan khas Indonesia.“Orang yang sudah nonton pasti akan kembali teringat karakter yang ada tapi versi Indonesianya gitu. Kayak kenal sosok ini, tapi enggak sama jadi ada hal-hal baru yang dikenalnya. Skripnya juga sudah solid, jadi tinggal tambahin kearifan lokalnya,” kata Adinia Wirasti.Chicco Jerikho mengatakan, pembuatan serial ini tidak memakan waktu lama. Selain itu, setiap karakter didefinisikan dengan jelas dan setiap artis diberi kebebasan untuk mendeskripsikan perannya.“Kalau gue berperan sebagai Ivan sih diskusi, dari Mbak Prita juga dikasih kebebasan buat eksplor penggambaran karakternya. Kami shooting itu, dua bulanan, sekitar 61 hari, terus dua bulanan juga buat bedah skrip dan diskusi,” kata Chicco Jerikho.Serial Mendua akan mulai tayang di Disney+ Hotstar pada 17 Desember 2022. Total ada delapan episode, satu episode per minggu akan ditayangkan.