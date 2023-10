5 Fakta Menarik di Balik Kisah Horor The Devil on Trial

1. Pengalaman Awal David Glatzel yang Disederhanakan

2. Detail Perilaku Kerasukan Awal David Glatzel yang Tidak Dijelaskan

3. Banyak Setan dalam Kerasukan David Glatzel

4. Eksorsisme Awal David Glatzel yang Dilewatkan

5. Perilaku Aneh Arne Johnson Sebelum Pembunuhan



Netflix baru saja merilis film dokumenter terbarunya yang berjudul The Devil on Trial. Film dokumenter ini mengupas kisah seorang bocah berusia 11 tahun bernama David Glatzel yang dirasuki setan dan pembunuhan yang melibatkan saudara iparnya, Arne Johnson, pada tahun 1980.Kasus ini mencapai ketenaran berkat keterlibatan penyelidik paranormal terkenal, Ed dan Lorraine Warren, serta pernyataan Johnson dalam persidangan pembunuhannya. Sejak kasus kerasukan Glatzel dan Johnson mencuat ke publik, cerita keluarga Glatzel menjadi sorotan media.Berikut beberapa fakta tentang The Devil on Trial.Meskipun pengalaman awal David Glatzel dengan setan disebutkan, film ini sangat menyederhanakan kenyataannya. David tidak hanya merasakan kehadiran entitas gelap, tapi juga berinteraksi dengan penampakan seorang lelaki tua yang meramalkan nasib buruk bagi keluarganya.Meskipun David menunjukkan perilaku aneh, dokumenter ini tidak menjelaskan detailnya. Dia menderita luka-luka tak terjelaskan dan menunjukkan perilaku berbahaya seperti menendang, menggigit, dan mengumpat.Film ini menyebut David dirasuki oleh iblis, namun sebenarnya menurut Ed dan Lorraine Warren, dia diduga dirasuki oleh 42 setan. Detail ini tidak dimasukkan, mungkin untuk menghindari kekompleksan cerita.Film ini memfokuskan eksorsisme besar-besaran oleh Arne Johnson, tetapi mengabaikan upaya-upaya sebelumnya. David menjalani beberapa eksorsisme kecil yang tidak disebutkan, termasuk pengalaman melayang dan prekognisi.Pada hari-hari sebelum pembunuhan, Johnson menunjukkan perilaku mirip dengan David, termasuk kesurupan, halusinasi, dan menggeram. Namun, dokumenter ini tidak membahas detail perilaku ini sebelum tragedi pembunuhan Alan Bono.Film dokumenter The Devil on Trial sudah tayang sejak Selasa, 17 Oktober 2023. Fakta menariknya, film ini telah memberikan inspirasi bagi The Conjuring 3.(Annisa Febyriana)