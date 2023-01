Serial The Last of Us Episode 2 Tampilkan Wajah Jakarta, Netizen Ungkap Lokasi Sebenarnya

Yailaaahhh footage jadul dan filter ala-ala Mexico???? Gersang bener dah… wkwk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tapi akhirnya nemu Cahaya Glass dulu dan sekarang. pic.twitter.com/CQDnE4zrv5 — Umen | ???????? ???? (@umenumen) January 23, 2023

Nih lebih jelas pic.twitter.com/pkU4c076o8 — Ram Blingo (@AlethaidenJo) January 23, 2023

Sinoposi The Last of Us episode 2

Baca juga: ?Akting Christine Hakim di Serial The Last of Us Tuai Pujian Netizen Luar Negeri

(RUL)

Jakarta: Episode 2 serial The Last of Us menampilkan kota Jakarta dalam scene pembukanya. Scene tersebut menunjukkan suasana kepadatan jalanan Jakarta di tahun 2003.Tapi benarkah video tersebut diambil di Jakarta? Kalau lebih dilihat lebih teliti lagi ternyata jalanan di video tersebut bukanlah di Jakarta, melainkan di Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut diungkap oleh akun Twitter @umenumen.“Yailaaahhh footage jadul dan filter ala-ala Mexico???? Gersang bener dah… wkwk Tapi akhirnya nemu Cahaya Glass dulu dan sekarang,” tulis @umenumen, seperti dilihat Medcom.id,Selasa, 24 Januari 2023.Dari penelusuran berdasarkan ancer-ancer Toko Cahaya Gelas, diketahui footage atau potongan video tersebut berada di Bandung, tepatnya di Jl. Sukajadi.Selain menampilkan Jakarta, serial The Last of Us HBO episode 2 ini juga kemunculan aktris senior Tanah Air, Christine Hakim.Dalam kisah di episode ke-2, Jakarta diceritakan sebagai kota yang membawa sebuah wabah penyakit yang berasal dari jamur bernama Cordyceps. Jamur tersebut sangatlah berbahaya sebab bisa mengubah manusia menjadi zombie.Sementara itu, di sini Christine Hakim berperan sebagai Ratna yang merupakan ahli mikologi. Ia didatangi oleh pria berseragam militer dan diantarkan ke dalam sebuah laboratorium dengan pemandangan mayat aneh. Mayat tersebut diperiksa oleh Ratna dan ditemukan jamur Cordyceps yang telah menginfeksi tubuh mayat tersebut.Melihat hal tersebut, Ratna sebagai seorang ilmuwan tidak melihat harapan apapun karena tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Saran Ratna dalam menahan infeksi hanyalah satu, yakni dengan mengebom kota Jakarta."Saya telah menghabiskan hidup saya mempelajari hal-hal ini, jadi tolong dengarkan baik-baik; tidak ada obat, tidak ada vaksin. Bom. Mulai pengeboman. Bom kota ini dan semua orang di dalamnya," ujarnya.Episode ini membawa penonton ke dalam mimpi buruk yang luar biasa karena menceritakan awal mula kehancuran umat manusia. Perjalanan para penyintas, khususnya perjalanan Ellie yang kebal terhadap infeksi tersebut menjadi harapan bagi manusia lainnya.Dalam episode kedua ini juga memperlihatkan Joel, Ellie, dan Tess yang menyelinap keluar hingga bertemu dengan segerombolan orang-orang yang terinfeksi. Ketegangan banyak terjadi dalam episode kali ini, terutama setelah clickers tahu orang yang sudah terinfeksi Cordyceps pada tahapan akhir.