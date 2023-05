Soleh Solihun Merasa Bukan Orang Terkenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Soleh Solihun merasa dirinya bukan orang yang terkenal. Bahkan, ia mengaku bisa makan di tempat umum tanpa diketahui publik.Soleh Solihun datang ke acara podcast untuk melakukan promo film terbarunya, yakni Star Syndrome. Ketika ditanya oleh Praz Teguh, selaku pembawa acara, apakah dirinya pernah merasa star syndrome, Soleh Solihun menjawab bahwa dirinya tidak pernah merasa terkenal."Enggak, karena gue enggak pernah merasa terkenal," jawab Soleh, dikutip dari Close The Door di saluran YouTube Deddy Corbuzier, Selasa, 30 Mei 2023.Soleh mengaku masih bisa makan di tempat umum tanpa diketahui oleh banyak orang. "Gue masih bisa makan di warteg, enggak ada orang yang tahu," katanya,Meskipun begitu, nama Soleh Solihun cukup dikenal oleh banyak orang. Soleh Solihun merupakan salah satu komika ternama di Indonesia yang juga merupakan aktor, sutradara, penyiar radio, hingga jurnalis.Soleh Solihun akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Kategori PlatinumRp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Kategori GoldRp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Kategori SilverRp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.(Rafi Alvirtyantoro)