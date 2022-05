Mirip Mendiang Suami, Istri Gepeng 'Srimulat' Terharu Lihat Bio One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bio One bertemu istri Pak Gepeng Srimulat. Instagram fajarnugrs

Sinopsis Srimulat: Hil yang Mustahal

(SYN)

Jakarta: Ada momen mengharukan dalam roadshow film Srimulat : Hil yang Mustahal di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 22 Mei 2022. Istri mendiang Gepeng, Supiah, terharu melihat Bio One Sebagai informasi, Bio One berperan sebagai Gepeng dalam Srimulat: Hil yang Mustahal. Sutradara Fajar Nugros membagikan momen haru pertemuan Bio One dan Supiah melalui Instagram."Gepeng (Bio One), bertemu dengan Ibu Supiah, istri almarhum Gepeng dalam pemutaran Srimulat Hil Yang Mustahal di Solo malam ini.." tulis akun fajarnugrs, Minggu, 22 Mei 2022.Terlihat Supiah takjub melihat Bio One. Dia gemas melihat Bio One, terutama saat pemuda itu berbicara dengan gaya Gepeng Srimulat.Supiah bahkan memegang wajah Bio One seakan tak percaya. Bio One kemudian mencium kening perempuan itu dan mengajaknya menari.Baca: Perankan Tessy Srimulat, Erick Estrada Menangis Ingat Anaknya Dibully Bio One juga memposting fotonya bersama keluarga besar Gepeng sebagai bentuk apresiasi pada seniman tersebut."Keluarga besarku yang semoga alm pak gepeng berbahagia melihat ini. Aku akan meneruskan cintamu pak," tulis akun bojvoyej.Film Srimulat: Hil yang Mustahal merekam jejak kesuksesan Srimulat sebagai grup lawak. Berlatar belakang tahun 1981, film ini mengisahkan tentang perjalanan berliku Srimulat yang lahir dari kesenian tradisional, seperti Keroncong dan Ludruk.Film Srimulat: Hil yang Mustahal dibintangi sejumlah pemain ternama. Bio One ditunjuk memerankan Gepeng, Elang El-Gibran sebagai Basuki, Dimas Anggara sebagai Timbul, Ibnu Jamil sebagai Tarsan, Rifnu Wikana sebagai Asmuni, Erick Estrada sebagai Tessy, Zulfa Maharani sebagai Nunung.Film Srimulat: Hil yang Mustahal mulai tayang di bioskop 19 Mei 2022.