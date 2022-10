Resmi! Henry Cavill Kembali sebagai Superman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Polemik soal kelanjutan Superman di DC Extended Universe (DCEU) akhirnya terjawab sudah setelah Henry Cavill mengumumkan bahwa dirinya akan kembali memerankan karakter Superman di film-film DC berikutnya.Lewat unggahan di akun media sosialnya, Henry Cavill mengabarkan bahwa ia akan kembali lagi sebagai Superman setelah menjadi cameo di post-credit scene film Black Adam yang dibintangi oleh Dwayne Johnson. Ia mengaku harus menunggu dulu sebelum mengabarkan hal itu."Aku menunggu hingga akhir pekan selesai sebelum mengunggah ini karena aku ingin memberikan kalian semua kesempatan untuk menyaksikan Black Adam. Namun kini sebagian dari kalian sudah menyaksikannya, aku ingin meresmikan: Aku kembali sebagai Superman," ungkapnya di Instagram.Henry menjelaskan kalau penampilan singkatnya di Black Adam hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan disaksikan oleh para fans DC. Selain itu, ia tak memberikan penjelasan lebih detail lagi.Sementara terkait rumor film Man of Steel 2 yang sedang ramai dibahas akhir-akhir ini, aktor berusia 39 tahun itu tak memberikan penjelasan apa pun.Ia memilih untuk mengucapkan rasa syukur kepada para fans yang selalu mendukungnya dan antusias menyambut kembalinya ia sebagai sang pahlawan dari Krypton."Terimakasih atas dukungan kalian dan terimakasih atas kesabarannya. Aku berjanji itu akan terbalaskan," ujarnya.Sejak tampil di Man of Steel (2013), Henry Cavill menjadi identik sebagai sosok Superman. Ia pun dipercaya untuk memainkan peran ini di beberapa film, mulai dari Batman v Superman hingga Justice League. Rencana Man of Steel 2 pun disebut-sebut akan menjadi salah satu film andalan DCEU di masa depan.Namun, ada beberapa kabar buruk buat proyek ini. Produser DC yang sejak lama ambil bagian dalam proyek-proyek adaptasi, yakni Charles Roven, dikabarkan tidak akan terlibat dalam proyek Man of Steel 2.Selain itu, hingga kini, proyek tersebut belum punya sutradara dan Warner Bros. Discovery tengah bekerja keras mencari sosok yang tepat. Saat ini nama Christopher McQuarrie ada dalam daftar.Christopher McQuarrie pun disebut bisa jadi sosok yang tepat buat menyutradarai Man of Steel 2 setelah sebelumnya berhasil menangani Mission: Impossible - Fallout.Masih belum banyak yang bisa dibocorkan soal proyek Man of Steel 2 selain beberapa hal yang sudah dibeberkan di atas.