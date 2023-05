Tayang Hari Ini, Simak Fakta Menarik Guardians of The Galaxy Vol. 3

1. Kemunculan Adam Warlock

Guardians of The Galaxy Vol. 3 tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Rabu, 3 Mei 2023. Film ini merupakan penutup dari trilogi Guardians of The Galaxy (GoTG) yang sudah meramaikan jagat superhero Marvel Cinematic Universe (MCU) sejak 2014.Film yang masih disutradarai James Gunn ini menyimpan sejumlah fakta menarik, mulai dari munculnya karakter Adam Warlock hingga jumlah post credit scene. Berikut rangkumannya.Kemunculan karakter yang satu ini sudah diperbincangkan sejak sebelum Guardians of The Galaxy Vol. 2 tayang di bioskop, tepatnya pada 2017. Adam Warlock santer dikabarkan akan muncul dalam film kedua GoTG tersebut.Pada akhirnya, James Gunn membatalkan rencana itu. Sang sutradara merasa kalau karakter yang muncul di film kedua sudah terlalu banyak.Will Poulter dipilih oleh Marvel Studios untuk memerankan karakter Adam Warlock. Namun, sebelum aktor asal Inggris itu resmi terpilih, Marvel Studios telah menyeleksi beberapa kandidat terlebih dahulu.Aktor lainnya yang sempat dirumorkan akan memerankan karakter ini di antaranya adalah George MacKay dan Rege-Jean Page.Film ini mengambil latar waktu tepat setelah Avengers: Endgame dan ceritanya akan berfokus pada hubungan antara para Guardian dengan Rocket Racoon. Film ini juga akan mengulik kisah masa lalu sang rakun.Rocket diceritakan mengalami luka parah dan sekarat setelah ia dan para Guardian mendapat serangan dari Adam Warlock. Para Guardian pun mengupayakan segala cara untuk menyelamatkan Rocket, tapi mereka menemui rintangan karena tubuh Rocket telah diprogram khusus sehingga sangat sulit untuk diobati dengan pengobatan biasa.Di saat para Guardian mencoba segala cara demi menyelamatkan Rocket, masa lalu sang rakun pun terungkap. Rocket ternyata pernah terlibat dengan sosok bernama High Evolutionary (Chukwudi Iwuji).Film ini menjadi film GoTG dengan durasi terpanjang, yakni dengan total waktu 2 jam 29 menit. James Gunn pun sebelumnya sudah menjanjikan bahwa tak ada satu detik pun yang percuma dari film ini.Guardians of The Galaxy Vol. 3 disebut banyak menyimpan kata-kata kasar di sepanjang filmnya. Film ini pun disebut menjadi film MCU pertama yang tak mendapatkan batasan penggunaan kata-kata kasar.James Gunn selaku sutradara dan penulis naskah film Guardians of The Galaxy Vol. 3 sudah angkat bicara mengenai jumlah post credit scene dalam film ini. Ia mengatakan kalau film ini memiliki dua post credit scene. Namun, ia tidak mau membocorkan seperti apa isinya.(Nicholas Timothy Suteja)