Jeremy Thomas Jadi Paranormal di Film Horor Thriller Sabrina

: Jeremy Thomas turut bermain di film horor thriller Sabrina garapan Rocky Soraya. Dalam film horor keduanya ini, Jeremy memerankan tokoh paranormal."Ahli paranormal dengan kemampuan di atas rata-rata. Diia punya keahlian khusus, mendukung setiap proses ritual dengan alat-alat," kata Jeremy kepada Medcom.id saat ditemui di kawasan Kemanggisan Jakarta Barat, belum lama ini."Misalnya mereka sedang ingin ritual untuk mengusir roh atau arwah yang tidak tenang, Reynald ini yang menyiapkan perkakas seperti garam, peralatan, pisau," imbuhnya.Sabrina merupakan film lepasan dari dua film horor thriler The Doll produksi Hitmaker Studios. Seperti judul, kisahnya berpusat di sekitar keberadaan boneka yang dirasuki makhluk gaib dengan latar belakang masing-masing. Sabrina adalah nama boneka dari The Doll 2.Luna Maya, yang berperan sebagai Maira di The Doll 2, kembali terlibat untuk film Sabrina. Sara Wijayanto, yang menjadi paranormal Bu Laras di film kesatu dan kedua, juga kembali bermain. Jeremy akan memerankan tokoh baru, paranormal yang meminta bantuan Laras karena tak mampu menghadapi suatu kasus gaib.Ini merupakan film horor kedua Jeremy setelah 13 The Haunted garapan Rudi Soedjarwo yang akan dirilis di bioskop Juni mendatang. Ini sekaligus menjadi film keempat Jeremy sejak 2015. Sebelumnya, aktor usia 47 ini lebih aktif sebagai aktor layar kaca, tetapi memilih berhenti karena tak cocok dengan sistem kerja sinetron terkini.Menurut Jeremy, dia tertarik bergabung untuk Sabrina karena merasa cocok dengan para pemainnya. Selain Luna dan Sara, ada pula Christian Sugiono."Sabrina film horor saya kedua dan pada saat saya mendapatkan peran itu, kebetulan lawan mainnya ada Luna, Christian, Sara. Jadi saya pikir cocok," tukasnya.Sabrina akan tayang di bioskop mulai 12 Juli 2018.(DEV)